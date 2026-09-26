Sudbinski preokreti: Škorpije, Lavove i Djevice čeka bura na startu oktobra

Venera je u Škorpiji, a Mars ulazi u Lava 28. septembra, tako da nas očekuje burna nedjelja na emotivnom planu.

Saznajte šta su vam zvijezde pripremile na ljubavnom polju u narednih sedam dana.

Ovan

Strasti će biti pojačane, pa ćete imati potrebu da jasno pokažete šta želite od ljubavnog odnosa. Zauzeti Ovnovi mogu primijetiti da partner postaje emotivniji, ali i zahtjevniji, naročito kada je riječ o povjerenju. Slobodni bi mogli da privuku osobu koja će ih osvojiti harizmom, samopouzdanjem i pomalo misterioznim nastupom.

Bik

Pred vama je nedjelja u kojoj ljubav dobija intenzivniji ton i traži više iskrenosti. Zauzeti Bikovi željeće da osjete sigurnost i potvrdu partnerovih osjećanja, pa će im površni razgovori biti nedovoljni. Slobodne može privući osoba koja će ih iznenaditi snažnom energijom i neobičnim pristupom. Strast će biti naglašena, ali pazite da tvrdoglavost ne preraste u nepotrebnu raspravu.

Blizanci

Neke emocije koje ste dugo držali po strani sada mogu da isplivaju na površinu. Partnerstvo će zahtjevati više otvorenosti, a važan razgovor mogao bi razjasniti ono što vas je u prethodnom periodu mučilo. Slobodni Blizanci ulaze u zanimljivu komunikaciju sa osobom koja će ih intrigirati više nego što su očekivali. Flert, poruke i neočekivani susreti mogu donijeti veoma uzbudljiv nastavak.

Rak

Ljubavna atmosfera biće toplija, intenzivnija i mnogo pogodnija za pokazivanje osjećanja. Zauzeti Rakovi mogu uživati u većoj bliskosti sa partnerom, ali će istovremeno željeti više pažnje i nježnosti. Slobodni bi mogli da dožive snažnu hemiju sa osobom koja nastupa samouvjereno i direktno. Dodatnu strast donosi Mars u Lavu, koji pojačava potrebu da budete primijećeni i voljeni.

Lav

Mars u vašem znaku pojačava harizmu, samopouzdanje i želju da napravite prvi korak u ljubavi. Partner će teško odoljeti vašoj energiji, ali bi u vezi moglo biti i više nadmetanja oko toga ko vodi glavnu riječ. Slobodni Lavovi lako mogu privući pažnju osobe koja će otvoreno pokazati interesovanje. Ipak, prava povezanost neće se zasnivati samo na strasti, već i na povjerenju.

Djevica

Ono što je dugo ostajalo neizgovoreno sada može postati tema važnog ljubavnog razgovora. Zauzete Djevice biće spremnije da pokažu emocije i da partneru kažu šta im je zaista potrebno. Slobodne može privući osoba koja je misteriozna, inteligentna i pomalo drugačija od njihovog uobičajenog tipa. Iza kulisa može početi priča koja će tek kasnije pokazati svoj puni potencijal.

Vaga

Ljubavni odnosi postaju intenzivniji, pa će biti teško zadovoljiti se nejasnim signalima i površnim emocijama. Zauzete Vage mogu sa partnerom otvoriti temu koju su oboje neko vrijeme izbjegavali. Slobodne očekuje zanimljiv susret kroz prijatelje, društvo, izlazak ili zajedničke aktivnosti. Privlačnost će biti naglašena, a neko iz šireg kruga mogao bi konačno otkriti šta osjeća.

Škorpija

Ovo je period u kojem ćete posebno snažno osjećati sopstvenu privlačnost i potrebu za emotivnom bliskošću. Zauzete Škorpije mogu uživati u više strasti, nježnosti i iskrenih razgovora sa partnerom. Slobodne bi mogle privući osobu koja ih osvaja intenzitetom i otvorenim pokazivanjem interesovanja. Mars u Lavu dodatno podiže temperaturu i donosi situacije u kojima će biti teško sakriti emocije.

Strijelac

Iako volite slobodu, ove nedjelje mogli biste poželjeti odnos koji ima mnogo više dubine i emotivne sigurnosti. Zauzeti Strelčevi neće pristajati na polovične odgovore i tražiće iskrenost od partnera. Slobodne može privući osoba sa kojom će hemija biti gotovo trenutna i teško objašnjiva. Samopouzdanje raste, pa ćete lakše napraviti potez koji ste ranije odlagali.

Jarac

Ljubavna situacija može postati ozbiljnija, posebno ako već postoji osoba kojoj dugo poklanjate pažnju. U vezi ćete željeti više povjerenja, stabilnosti i konkretnih dokaza emocija, a ne samo lijepe riječi. Slobodni Jarčevi mogli bi da započnu priču diskretno, ali će se privlačnost brzo pojačavati. Strast će biti jaka, pa nemojte dozvoliti da ponos spriječi ono što zaista želite.

Vodolija

Zauzete Vodolije mogu uživati u snažnoj hemiji sa partnerom, mada će povremeno biti potrebno obuzdati potrebu za nadmetanjem. Slobodne bi mogle upoznati osobu koja će ih osvojiti samopouzdanjem i direktnim pristupom. Ipak, ono što počne kao snažna fizička privlačnost može zahtijevati mnogo dublju emotivnu povezanost.

Ribe

Romantika dobija snažniju i intenzivniju notu, pa ćete željeti odnos u kojem nema skrivanja osjećanja. Zauzete Ribe mogu kroz iskrene razgovore i nježne trenutke dodatno učvrstiti vezu. Slobodne bi mogle upoznati zanimljivu osobu preko izlaska, prijatelja, putovanja ili društvenih aktivnosti. Neočekivana hemija mogla bi vrlo brzo da pokaže da ovo nije samo prolazni flert, prenosi Informer.