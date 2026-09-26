Veliki dnevni horoskop: Zvijezde donose preokret za sve znakove

Šta vam zvijezde poručuju za današnji dan? Dok jedni uživaju u emotivnoj harmoniji i novim poslovnim prilikama, za pojedine znake slijede nepredviđeni izazovi i dileme.

Ovan

Imate priliku da osvojite nečiju naklonost, pa objasnite voljenoj osobi da vas vezuju iste emotivne potrebe. Nalazite se u dobroj formi i djelujete vrlo pozitivno na svoju okolinu. Važno je da reagujete u pravom trenutku i predstavite najljepšu stranu svoje ličnosti.

Bik

Partner ima povjerenje u vaše sposobnosti i prepušta vam da donesete odluku u zajedničko ime, iako ne želite da vas neko previše obavezuje. Imate zanimljive ideje, a blic procjena predstavlja značajnu prednost u donošenju novih odluka oslonite se i na svoje intuitivno opažanje. Prijaće vam šetnja i opuštanje.

Blizanci

Planirajte izlazak ili emotivni susret jer će vam prijati društvo bliske osobe i osjećaj da ste poželjni. Uvijek postoji lakši ili teži put do uspjeha, pa pažljivo analizirajte različite mogućnosti na poslovnoj sceni. Emotivna afirmacija pozitivno djeluje na vaše raspoloženje i motivaciju.

Rak

Djelujete zadovoljno i inspirativno, a dobijate i emotivnu podršku od osobe koja ima važno mjesto u vašem životu. Potrebno je da preuzmete aktivnu ulogu ili da se orijentišete ka praktičnim rješenjima, pa će se pokazati da je uspjeh na vašoj strani. Učinite nešto korisno za svoj izgled i dobro raspoloženje.

Lav

U emotivnom životu ne uspijevate da privučete nečiju pažnju, čak ni uz pomoć malih trikova koje lukavo smišljate. Susret sa jednom osobom nije ispunio vaša velika očekivanja, stoga razmislite o nekom alternativnom rješenju i izbjegavajte situacije koje vas uznemiravaju.

Djevica

Neko određuje pravila ponašanja, a vama preostaje da se pomirite sa »zadatom ulogom«, što vam se nimalo ne dopada. Ne budite nadmeni ili rasipni u susretu sa saradnicima i zadovoljite se prosečnim rezultatima. Izbjegavajte stresne situacije i naporne obaveze.

Vaga

Pratite svoj unutrašnji glas i predosjećaje koje imate u susretu sa bliskom osobom vaše srce će napraviti dobar izbor. Ukoliko vam je stalo da riješite svoje dileme, preostaje vam da preuzmete stvari i kontrolu u svoje ruke, uz podsticanje pozitivnog raspoloženja.

Škorpija

Nemojte davati obećanja koja ne možete da ispunite. Osmjeh i emotivne želje ne znače mnogo ukoliko ne postoji čvrsta namjera. Pokušavate da ispravite poslovne propuste, ali nema razloga da previše pričate o planovima važni su rezultati, a ne komentari. Prijaće vam izlazak, šetnja ili boravak u prirodi.

Strijelac

Ne dozvolite partneru da se udaljava od zajedničkih tema i insistirajte na svojim emotivnim potrebama. Većinu obaveza možete da završite samostalno i bez dodatnog uticaja sa strane; sve se svodi na dobru organizaciju. Uživajte u lijepim stvarima i opustite se.

Jarac

Potrebno je da riješite svoje emotivne dileme prije nego što vas neko uhvati na djelu ili iznenadi. Prejeranim isticanjem pred saradnicima privlačite negativne komentare, pa se potrudite da mirno završite započete poslove i kontrolišete unutrašnje konflikte.

Vodolija

Nije vam dozvoljeno sve što priželjkujete, ali se ne predajete lako i uporno smišljate zaobilazan način. Dobro razmislite kako treba da se izborite za bolju poslovnu poziciju i nemojte potcjenjivati nečiju ulogu. Budite nešto pažljiviji u saobraćaju.

Ribe

Suviše pažnje posvećujete sporednim događajima koji vas dodatno udaljavaju od voljene osobe. Pažljivije birajte riječi u susretu sa saradnicima diplomatska nota postaje neizbježna kada postoji dobar poslovni interes. Potrebna vam je bolja psihološka ravnoteža, zato se opustite, prenosi Astroluk.