Trenutna cijena prasića dugo nije ovoliko trajala

Uzgajivači svinja tvrde da nikad nisu lošije poslovali te da im cijela ova godina ne ide naruku zbog veoma niskih cijena, iako su se nadali poskupljenju do kojeg nije došlo.

Mišo Maljčić, predsjednik Udruženja uzgajivača svinja Srpske, naglašava da prasići koštaju 4,5–5 KM po kilogramu žive vage.

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"Ova cijena je, manje-više, aktuelna cijelo ljeto. Nadali smo se da će cijena bar malo skočiti tokom ljeta, ali to se nije desilo. Ranijih godina, u avgustu je potražnja za prasićima značajno rasla, samim tim i cijene. Ove godine – ništa“, kaže Maljčić za "Srpskainfo".

Uvoz potopio domaću proizvodnju

Prema njegovim riječima, domaću proizvodnju gotovo je u potpunosti potopio uvoz.

"Potražnja za domaćim mesom, odnosno prasićima, nikad nije bila manja. Aktuelne cijene će ostati na snazi sve do pred slavu. Tek negdje u decembru, moglo bi da dođe do poskupljenja“, poručuje Maljčić.

Podsjetimo, prasići su najskuplji za Đurđevdan. Uoči ove slave, kilogram žive vage u prosjeku je koštao 8 KM, a riječ je o prasićima do 30 kilograma.

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Cijena prasića nešto manje kilaže išla je i do 9 KM, a u višim krajevima, u kojima svinjogojstvo nije tradicija, preprodavci su kilogram žive vage prodavali i po 10 KM.

Uoči Đurđevdana prošle godine, cijena prasića išla je i do 12 KM po kilogramu žive vage.

Kad je riječ o jagnjićima, kilogram žive vage trenutno u prosjeku košta oko 8 KM.

Uoči Đurđevdana ove godine, jagnjad su koštala i do 12 KM po kilogramu žive vage.