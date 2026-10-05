Marko stradao u slijetanju auta: Ovo je mladić poginuo u jezivoj nesreći

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas oko jedan sat iza ponoći u selu Cerovac kod Šapca, život je izgubio jedan mladić Marko S. (25), dok je drugi zadobio teške tjelesne povrede.

Marko je prije samo godinu dana dobio sina, prenosi "Telegraf.rs".

Do nesreće je došlo kada je vozilo, pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, sletjelo sa kolovoza i prevrnulo se na krov.

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Od zadobijenih povreda, jedan mladić je preminuo na licu mjesta, dok su drugog iz smrskanog automobila izvukli ljekari Hitne pomoći i u kritičnom stanju ga transportovali u Urgentni centar u Beogradu, gdje mu se ljekari bore za život.

Stradali Marko dr

Intervenisali su i vatrogasci koji su morali da sijeku vozilo kako bi izvukli tijelo stradalog. Policijski uviđaj je završen, a detaljnom istragom biće utvrđeni svi uzroci i okolnosti ove nesreće.