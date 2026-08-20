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Gradonačelnik zabranio bicikle u centru nakon što ga je jedan udario

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 22:11

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Жена вози електрични бицикл са кацигом на глави.
Foto: Pexels/Team EVELO

Gradonačelnik italijanskog grada Komo Alesandro Rapineze zabranio je bicikle na glavnim gradskim ulicama, nakon što ga je jedan od njih udario, javljaju italijanski mediji.

"Optužen sam da sam preduzeo ovu mjeru zato što me je udario električni bicikl. To je istina. Ljudi postupaju na osnovu sopstvenih iskustava, a ja sam lično osjetio kako je kada te udare ove zvijeri", rekao je Rapineze za "Stampu".

Prema njegovim riječima, zabrana će se odnositi na oko 30 ulica u centru grada na bicikle i električne bicikle, uključujući i one koje koriste kuriri za dostavu, prenosi Tanjug.

Prema pisanju italijanskih medija, biciklisti namjeravaju da održe protestne vožnje.

Zabrana vožnje bicikala u centru Koma stupa na snagu u septembru.

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Tagovi :

Italija

Bicikl

Komo

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