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Doktor objasnio koliko dugo može da traje zamrznuta hrana

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05.10.2026 22:08

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Замрзивач, фрижидер
Foto: Meruyert Gonullu/Pexels

Jedna od ključnih informacija o zamrzavanju hrane koja bi mogla iznenaditi mnoge je ta da smrznutoj hrani tehnički nikada ne ističe rok trajanja.

Prema riječima dr Raja, datumi "najbolje prije" i "istekao" odnose se na kvalitet, a ne na bezbjednost hrane.

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"Dokle god je hrana smrznuta, ona je sigurna za konzumaciju", objašnjava Raj.

"Međutim, to ne znači da će hrana ostati jednako ukusna. Što duže nešto ostane u zamrzivaču, to je veća šansa da dođe do 'opekotine'" dodao je Raj.

"Opekotina" nastaje kada hranu prekrivaju kristali leda, isisava se vlaga i dolazi do oksidacije, što može uticati na okus. Osim toga, Raj je napomenuo da se tekstura hrane može pogoršati, rezultirajući žilavim mesom i “mlitavim” povrćem. Takođe, nutritivna vrijednost može biti smanjena, prenosi N1.

Dr Raj je preporučio vakuumiranje hrane prije zamrzavanja. Takođe, istakao je važnost označavanja hrane datumom kada je zamrznuta.

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Najvažniji zaključak iz njegovih savjeta je kako postupati s hranom – provjerite je li pravilno odmrznuta i skuvana prije nego što je konzumirate.

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Hrana

zamrznuta hrana

zdravlje

zamrzivač

Doktor

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