Horoskop za 21. avgust: Jedan znak čeka dan za razgovore

Ovan

Razgovor o dokumentima, usavršavanju ili dugoročnom planu može donijeti konkretan rezultat. Zauzeti Ovnovi mogu ozbiljno razgovarati o budućnosti odnosa. Slobodne može privući zrela ili uzdržana osoba koja neće žuriti sa pokazivanjem osjećanja. Zdravlje vam je dobro.

Bik

Pitanje isplate, duga ili zajedničkog troška možete riješiti ako se oslonite na provjerene podatke. Parovi mogu postići važan dogovor o povjerenju i obavezama. Slobodni Bikovi mogu upoznati ozbiljnu osobu kroz posao, ali će se odnos razvijati postepeno. Mogući su umor ili probavne tegobe. Ne preskačite obroke.

Blizanci

Ne prihvatajte nepovoljne uslove zbog finansijske neizvjesnosti. Zauzeti mogu napraviti lijep zajednički plan, ali će pitanje budućih obaveza zahtijevati ozbiljan razgovor. Slobodni mogu upoznati nekoga preko prijatelja ili društva. Prijaće vam druženje i promjena ritma.

Rak

Ne preuzimajte nove zadatke bez jasnih rokova. Zauzeti mogu imati manje vremena za partnera zbog posla. Slobodni mogu započeti komunikaciju sa nekim iz svakodnevnog okruženja, ali druga strana možda neće biti spremna za ozbiljniji odnos. Prijaće vam raniji odlazak na spavanje.

Lav

Kreativna ideja ili lični projekat mogu dobiti podršku ako pokažete da imate realan plan. Ne dozvolite da privatne okolnosti utiču na posao. Parovi mogu provesti prijatno vrijeme zajedno, ali jedna ozbiljna tema može privremeno umanjiti bezbrižnost. Slobodni mogu privući osobu koja želi stabilnost. Zdravlje vam je odlično.

Djevica

Odložite trošak koji nije neophodan. Zauzeti mogu razgovarati o zajedničkom životu, porodici ili kućnim obavezama. Slobodne Djevice mogu obnoviti kontakt sa osobom koju dugo poznaju. Potrebni su vam mir i kvalitetan odmor.

Vaga

Povoljan je dan za razgovore, dokumentaciju, pregovore i dugoročne dogovore. Parovi mogu razgovarati o budućnosti i donijeti zrelu odluku. Slobodne Vage mogu se približiti ozbiljnoj osobi kojoj je potrebno vrijeme da se emotivno otvori. Prijaće vam umjerena fizička aktivnost.

Škorpija

Možete bolje rasporediti novac ili završiti dogovor koji se tiče zarade. Zauzeti mogu htjeti više sigurnosti i konkretan dokaz partnerove posvećenosti. Slobodne može privući osoba iz poslovnog ili svakodnevnog okruženja, ali će njena uzdržanost usporiti zbližavanje. Zdravlje vam je vrlo dobro.

Stijelac

Podrška iskusne osobe pomoći će vam da plan postavite na stabilne osnove. Zauzeti mogu uživati u zajedničkim aktivnostima, iako će im druge obaveze ograničiti vrijeme nasamo. Slobodni mogu privući osobu koja odnosima pristupa ozbiljno i bez žurbe. Iskoristite višak energije za boravak u prirodi.

Jarac

Saradnja sa kolegama zahtijevaće strpljenje i jasne granice. Parovi mogu osjetiti prolaznu emotivnu udaljenost zbog poslovnih ili porodičnih briga. Slobodni mogu misliti na osobu iz prošlosti, ali neće htjeti da ponove istu priču bez jasnog pravca. Mogući su umor i potreba za više sna.

Vodolija

Dokument ili formalno odobrenje mogu kasniti, pa ostavite dovoljno vremena za proceduru. Zauzeti mogu planirati zajednički izlazak, ali se neće odmah složiti oko plana. Slobodni mogu produbiti prijateljski kontakt, mada obaveze ili udaljenost mogu usporiti komunikaciju. Prijaće vam druženje i boravak na svježem vazduhu.

Ribe

Možete dobiti podršku nadređenih ili potvrdu da ozbiljno postavljen plan ima budućnost. Zauzeti mogu razgovarati o novcu ili pravcu u kojem odnos napreduje. Slobodne Ribe može privući osoba sa autoritetom ili iz poslovnog okruženja, ali njen emotivni status neće odmah biti jasan. Vodite računa o redovnim obrocima.