Bukti požar: Vatra sa Vlaštice se širi prema Orahu i Bobovištu

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Bukti požar koji se proširio sa brda Vlaštica i kreće se prema selu Orah, na teritoriji Federacije BiH.

“Ovo je jedan krak požara sa brda Vlaštica. Drugi se kreće prema selu Bobovište. Trebinjski vatrogasci su na terenu”, rekao je za ATV Dejan Kašiković, komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje.

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