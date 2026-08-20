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Požar kod Trebinja: Najkritičnije na potezu od Zaplanika prema selu Orah

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 21:28

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Пожар код Требиња: Најкритичније на потезу од Запланика према селу Орах
Foto: RTRS

Požar, koji je izbio na Ivanici, između Trebinja i Dubrovnika, proširio se popodne prema selu Bobovišta i prema Zaplaniku i selu Orah.

Prema posljednjim informacijama sa terena, s obzirom na to da se stanje na požaru kod Ivanice mijenja iz časa u čas, trenutno je najkritičnije na potezu od Zaplanika prema selu Orah, na zapadnim padinama brda Vlaštica.

Na taj teren upućene su brojne ekipe, kako bi čuvale kuće.

(RTRS)

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Tagovi :

Trebinje

požar

Vatrogasci

Ivanica požar

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