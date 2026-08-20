Požar kod Trebinja: Najkritičnije na potezu od Zaplanika prema selu Orah

Požar, koji je izbio na Ivanici, između Trebinja i Dubrovnika, proširio se popodne prema selu Bobovišta i prema Zaplaniku i selu Orah.

Prema posljednjim informacijama sa terena, s obzirom na to da se stanje na požaru kod Ivanice mijenja iz časa u čas, trenutno je najkritičnije na potezu od Zaplanika prema selu Orah, na zapadnim padinama brda Vlaštica.

Na taj teren upućene su brojne ekipe, kako bi čuvale kuće.

(RTRS)