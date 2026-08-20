Šta se događa u koritu rijeke Željeznice? "Republička inspekcija da izađe na teren"

Republička inspekcija treba da izađe na teren i da utvrdi šta se događa u koritu rijeke Željeznice u Istočnoj Ilidži, poručeno je iz SNSD-a Istočne Ilidže

Predsjednik OO SNSD-a Istočna Ilidža Nebojša Šešlija navodi da građevinske firme u korito rijeke deponuju građevinski otpad, koji je potencijalno opasnost za građane.

“Uz korito rijeke Željeznice na području mjesta Grlica i Krupac, prvobitno se izvlači šljunak, zatim se u ta mjesta nasipa građevinski otpad iz čitavog Sarajeva”, navodi Šešlija, koji je i odbornik SNSD-a u Skupštini opštine Istočna Ilidža.

Šešlija navodi da problem postoji otkad je načelnik Marinko Božović preuzeo svoj mandat i smatra da je Opština Istočna Ilidža odgovorna za to. Pozivali su i gradsku i republičku inspekciju, ali nemaju informacije da li je išta urađeno.

Kontaktirali smo i načelnika Istočne Ilidže, Marinka Božovića, koji nije želio komentarisati Šešlijine navode.