Novi požar u Bihaću prijeti aerodromu

Jak vjetar aktivirao je požar ispod lokacije Okretaljka na ulazu u Bihać, a novo žarište prijeti pistama Aerodroma "Željava", miniranom području koje nije moguće direktno gasiti.

Na terenu su ekipe Civilne zaštite i Vatrogasne jedinice, a zatražena je i pomoć helikoptera Oružanih snaga BiH.

Iz Gradske uprave zatražili su i hitan angažman svih raspoloživih snaga preduzeća "Unsko-sanske šume", kao i Kantonalne uprave civilne zaštite.

(Srna)