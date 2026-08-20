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Novi požar u Bihaću prijeti aerodromu

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 13:55

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Ватрогасци у заштитној опреми гасе пожар на трави у шумском подручју, уз видљив дим.
Foto: RDNE Stock project/Pexels

Jak vjetar aktivirao je požar ispod lokacije Okretaljka na ulazu u Bihać, a novo žarište prijeti pistama Aerodroma "Željava", miniranom području koje nije moguće direktno gasiti.

Na terenu su ekipe Civilne zaštite i Vatrogasne jedinice, a zatražena je i pomoć helikoptera Oružanih snaga BiH.

Iz Gradske uprave zatražili su i hitan angažman svih raspoloživih snaga preduzeća "Unsko-sanske šume", kao i Kantonalne uprave civilne zaštite.

(Srna)

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Tagovi :

požar

Bihać

Vatrogasci

Aerodrom

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