Novi požar u Bihaću prijeti aerodromu

Autor:ATV redakcija
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Jak vjetar aktivirao je požar ispod lokacije Okretaljka na ulazu u Bihać, a novo žarište prijeti pistama Aerodroma "Željava", miniranom području koje nije moguće direktno gasiti.
Na terenu su ekipe Civilne zaštite i Vatrogasne jedinice, a zatražena je i pomoć helikoptera Oružanih snaga BiH.
Iz Gradske uprave zatražili su i hitan angažman svih raspoloživih snaga preduzeća "Unsko-sanske šume", kao i Kantonalne uprave civilne zaštite.
(Srna)
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