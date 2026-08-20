Logo

Fočanski vatrogasci dobili višenamjensku cisternu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 13:47

Komentari:

0
Фочански ватрогасци добили вишенамјенску цистерну
Foto: Radio Foča

Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Foča obogatila je vozni park i poboljšala opremljenost višenamjenskom cisternom. Sredstva za nabavku iz vlastitog budžeta u iznosu od 111.000 KM sa PDV-om obezbijedila je gradska uprava.

Cisterna će prvenstveno služiti za potrebe fočanskih vatrogasaca, gašenje požara i pranje gradskih ulica jer je opremljena i prednjim mlaznicama. Koristiće i za snabdijevanje građanstva pitkom vodom u sušnim periodima i prema potrebi.

Gradonačelnik Foče Milan Vukadinović ukazao je na važnost kupovine cisterne, pogotovo zbog njene multifunkcionalne primjene.

Фочански ватрогасци добили вишенамјенску цистерну
Fočanski vatrogasci dobili višenamjensku cisternu
Radio Foča

"Na ovaj način želimo da nastavimo akciju uređenja grada. Obećao sam da ćemo imati kompletnu mehanizaciju za čišćenje gradskih ulica, nedavno smo za komunalno preduzeće nabavili čistilicu, sada smo ovom perilicom zaokružili tu cjelinu i moći ćemo da napravimo kompletan plan pranja gradskih i prigradskih naselja", rekao je Vukadinović.

Sezona je požara i nabavljeno specijalizovano vozilo ojačalo je kapacitete i opremljenost Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Foča.

Starješina Vladan Radović objašnjava da se radi o cisterni "MAN" kapaciteta 12.000 litara.

"To je duplo veći kapacitet nego što smo do sada imali i sa tim smo značajno popravili spremnost naše jedinice za sve izazove koji su pred nama. Požarna sezona je u punom jeku ali što se tiče Foče nemamo aktivnih požara i blagovremeno intervenišemo", rekao je Radović, prenosi "Radio Foča".

Dodaje da fočanski vatrogasci u ovom mjesecu u prosjeku dva puta dnevno izlaze na intervenciju gašenja požara ali stoje i na usluzi građanima za potrebe snabdijevanja vodom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vatrogasci

Foča

Komentari (0)

Više iz rubrike

Нестала Изета Табаковић

Gradovi i opštine

Policija moli za pomoć: Jeste li vidjeli ovu ženu?

2 h

0
Пожар у подручју Зубаца

Gradovi i opštine

Aktivan požar u području Zubaca

2 h

0
Пожар код Невесиња

Gradovi i opštine

Oružane snage BiH učestvuju u gašenju dva požara

3 h

0
Бунар Невеш, стар 2.000 година и никада не пресушује

Gradovi i opštine

U Hercegovini se nalazi bunar star 2.000 godina koji nikad ne presušuje

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

01

Tihi potrošač: Ovaj uređaj guta struju 24 sata, a toga niste svjesni

13

55

Novi požar u Bihaću prijeti aerodromu

13

50

Bitno: Početak nove školske godine

13

49

Baba Vanga je vjerovala da 6 predmeta donose sreću: Svaka kuća bi trebalo da ih ima

13

47

Fočanski vatrogasci dobili višenamjensku cisternu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima