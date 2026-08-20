Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Foča obogatila je vozni park i poboljšala opremljenost višenamjenskom cisternom. Sredstva za nabavku iz vlastitog budžeta u iznosu od 111.000 KM sa PDV-om obezbijedila je gradska uprava.

Cisterna će prvenstveno služiti za potrebe fočanskih vatrogasaca, gašenje požara i pranje gradskih ulica jer je opremljena i prednjim mlaznicama. Koristiće i za snabdijevanje građanstva pitkom vodom u sušnim periodima i prema potrebi.

Gradonačelnik Foče Milan Vukadinović ukazao je na važnost kupovine cisterne, pogotovo zbog njene multifunkcionalne primjene.

Fočanski vatrogasci dobili višenamjensku cisternu Radio Foča

"Na ovaj način želimo da nastavimo akciju uređenja grada. Obećao sam da ćemo imati kompletnu mehanizaciju za čišćenje gradskih ulica, nedavno smo za komunalno preduzeće nabavili čistilicu, sada smo ovom perilicom zaokružili tu cjelinu i moći ćemo da napravimo kompletan plan pranja gradskih i prigradskih naselja", rekao je Vukadinović.

Sezona je požara i nabavljeno specijalizovano vozilo ojačalo je kapacitete i opremljenost Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Foča.

Starješina Vladan Radović objašnjava da se radi o cisterni "MAN" kapaciteta 12.000 litara.

"To je duplo veći kapacitet nego što smo do sada imali i sa tim smo značajno popravili spremnost naše jedinice za sve izazove koji su pred nama. Požarna sezona je u punom jeku ali što se tiče Foče nemamo aktivnih požara i blagovremeno intervenišemo", rekao je Radović, prenosi "Radio Foča".

Dodaje da fočanski vatrogasci u ovom mjesecu u prosjeku dva puta dnevno izlaze na intervenciju gašenja požara ali stoje i na usluzi građanima za potrebe snabdijevanja vodom.