Baba Vanga je vjerovala da 6 predmeta donose sreću: Svaka kuća bi trebalo da ih ima

Prema pričama koje se pripisuju Baba Vangi, med, jabuka, crni luk, sveća, crni kamen i ikona u domu donose sreću, blagostanje i zaštitu.

Baba Vanga je prema pojedinim pričama, pored toga što je predviđala događaje i tumačila snove, savjetovala ljude dajući im različite savete za sreću i blagostanje.

Između ostalog, govorila je i o predmetima koje bi, prema njenom vjerovanju, trebalo imati u domu kako bi privukli sreću i pozitivnu energiju.

Ikona

Ikona je, prema ovom vjerovanju, imala posebno mjesto u domu. Vanga je navodno savjetovala da svako izabere ikonu koja mu donosi mir i radost.

Vjerovalo se da takva ikona može biti oslonac u teškim trenucima, pružiti utehu i unijeti mir u dom. Najvažnije je, kako se navodi u ovim pričama, obraćati joj se iskreno i sa vjerom, a ne samo iz želje da se ostvari neki lični cilj.

Med

Med nije samo ukusna namirnica koja se tradicionalno koristi zbog svojih blagotvornih svojstava, već se u različitim verovanjima smatra i snažnim simbolom sreće, blagostanja i zaštite. U narodnim običajima i ezoteričnim praksama med se koristio u ritualima kao dar duhovima i zaštitnicima doma.

Gradovi i opštine Fočanski vatrogasci dobili višenamjensku cisternu

Prema jednom od predanja koje se pripisuje Vangi, med u domu simbolizuje prosperitet, sreću i radost.

Vjerovalo se da držanje meda u kući može privući blagostanje, dok je njegovo darivanje duhovima trebalo da donese zaštitu i pozitivnu energiju ukućanima.

Crni kamen

Prema jednom predanju, Vanga je vjerovala da i običan crni kamen pronađen pored puta može imati zaštitnu simboliku. Navodno je mogao da pomogne u odbijanju negativne energije i zaštiti doma od loših uticaja.

Kamen je, prema ovom vjerovanju, trebalo unijeti u kuću i držati ga kao svojevrsni talisman. Pored zaštitne uloge, pripisivala mu se i sposobnost da doprinese mirnijem snu i borbi protiv nesanice.

Jabuke

Naši preci su jabuke smatrali simbolom sreće, sklada i blagostanja, vjerujući da njihovo prisustvo u domu može doprineti miru i dobrobiti ukućana. U narodnim vjerovanjima jabuci se pripisivala i zaštitna uloga, posebno kada je riječ o negativnim i zavidnim uticajima.

Prema jednom predanju, ovakvo vjerovanje dijelila je i poznata vidovnjakinja. Savjetovala je da u kuhinji uvijek bude jedna jabuka, kojoj niko ne bi trebalo da se posluži. Vjerovalo se da će, sve dok stoji na svom mjestu i ulepšava prostor, u dom unositi sreću, radost i blagostanje, a ukućane čuvati od tuge.

Crni luk

Crni luk se u narodnim vjerovanjima od davnina povezuje sa zaštitom, snagom i odbijanjem negativnih uticaja, zbog čega mu se pripisivala i uloga svojevrsnog talismana.

U mnogim tradicijama, crni luk se, baš kao i bijeli luk, smatrao zaštitnikom doma. Vjerovalo se da njegovo prisustvo može pomoći u odbrani od negativne energije, loših uticaja i zlih sila, pa su ga ljudi često držali u kući upravo zbog simbolične zaštitne uloge.

Svijeća

Teško je zamisliti dom bez barem jedne svijeće. Svijeće su vijekovima deo različitih običaja i rituala, pa su im u narodnim verovanjima pripisivana i posebna zaštitna svojstva.

Prema pojedinim predanjima, Vanga je vjerovala u simboliku sveća i smatrala da mogu doprinijeti očuvanju pozitivne energije i prijatne atmosfere u domu. Posebno je isticala svijeće napravljene od prirodnog voska, kojima se pripisivala posebna simbolika.

Kako se navodi u pričama koje joj se pripisuju, Vanga je upozoravala da se sa takvim vjerovanjima treba odnositi oprezno, jer se njihova navodna moć može koristiti i u pozitivne i u negativne svrhe, prenosi Informer.