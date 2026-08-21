Bliži se početak nove školske godine: Koliko smije biti težak ranac?

Sa početkom školske godine vraća se i dobro poznata dilema roditelja - da li je ranac koji dijete svakodnevno nosi pretežak i koliko je zapravo bezbjedno da bude opterećen?

Težina nije jedino na šta treba obratiti pažnju: važni su i veličina ranca, raspored stvari i način nošenja, jer nepravilno opterećenje može da izazove bolove u vratu, ramenima i leđima i utiče na držanje djeteta.

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Gradski zavod za javno zdravlje Beograd zato donosi preporuke kako da se školska torba pravilno izabere, spakuje i nosi.

Važno je, međutim, napraviti razliku između tegoba koje pretežak ranac može da izazove i trajnih deformiteta kičme. Teška školska torba nije dokazani neposredni uzrok skolioze i drugih trajnih deformiteta, čiji je nastanak složen i povezan sa brojnim faktorima. Ipak, pod velikim teretom dijete može da mijenja položaj tijela i naginje se naprijed, unazad ili u stranu kako bi održalo ravnotežu, što dovodi do zamora mišića, bolova i dodatnog opterećenja kičme. Kod djece koja već imaju probleme sa kičmom, prevelika težina ranca može dodatno da pogorša tegobe.

Koliko bi školska torba trebalo da bude teška?

Preporuka ortopeda i fizijatara je da torba sa knjigama, priborom, hranom i vodom bude što lakša – poželjno do oko 10 odsto tjelesne težine deteta, a najviše 15 odsto. Tako bi dijete teško 25 kilograma trebalo da nosi ranac od oko 2,5 kilograma, a ne teži od 3,75 kilograma.

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Ipak, granica nije ista za svako dijete i zavisi od uzrasta, građe, snage, zdravstvenog stanja i dužine puta do škole. Ako se dijete muči da podigne ranac, naginje se dok hoda ili se brzo zamara, teret bi trebalo smanjiti bez obzira na izmjereni procenat.

Ranac bi trebalo da odgovara visini i građi djeteta, da ne bude širi od trupa i da prileže uz leđa. Važne su dvije široke i podesive naramenice, dok grudni i pojasni kaiš dodatno pomažu da se težina ravnomernije rasporedi.

Kako pravilno spakovati i nositi ranac?

Najteže stvari treba staviti u pregradu najbližu leđima, sadržaj ravnomjerno rasporediti, a nepotrebne knjige i pribor redovno uklanjati. Ranac se uvijek nosi na oba ramena, jer nošenje preko jednog ramena neravnomjerno opterećuje tijelo.

Na preveliko opterećenje ukazuju naginjanje pri hodu, brzo zamaranje, bol ili ukočenost vrata, ramena i leđa, tragovi naramenica, promjena načina hoda, kao i trnjenje ili slabost u rukama. Ako bol traje ili se ponavlja, budi dijete noću ili je praćen slabošću, trnjenjem, promjenom hoda ili vidljivom asimetrijom ramena i leđa, potreban je pregled pedijatra, prenosi Zdravlje.kurir.rs.

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Loše držanje kod svakog desetog djeteta

Prema sistematskim pregledima školske djece u Beogradu tokom 2023/2024. godine, deformiteti stopala utvrđeni su kod 22,4 odsto djece, loše tjelesno držanje kod 10,3 odsto, kifoza kod sedam, a skolioza kod 5,2 odsto pregledanih.

Pored pravilnog izbora i nošenja ranca, važna je svakodnevna fizička aktivnost, koja jača mišiće leđa, stomaka i ramenog pojasa i doprinosi pravilnom držanju. Dio odgovornosti imaju i škole, koje boljom organizacijom potrebnog materijala i mogućnošću ostavljanja dijela udžbenika u školi mogu da smanje teret koji djeca svakodnevno nose.