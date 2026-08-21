Avion se zapalio prilikom prinudnog slijetanja

Avion An-3 zapalio se prilikom prinudnog sletanja u Timoovskom rejonu u Rusiji. Dojava o avionu koji je pao između sela Kirovskoje i Zonalnoje stigla je u dispečersku službu Timovskog vatrogasno-spasilačkog odreda u četvrtak u 12.17 sati.

Vatrogasci su u 12.28 stigli na lice mjesta i počeli da lokalizuju požar. Vatra je ubrzo ugašena.

U saniranju posljedica učestvovalo je devet pripadnika Vatrogasno-spasilačke službe Sahalinske oblasti sa tri vozila.

Svijet Vozač iz BiH ''pokosio'' pješaka u Austriji

Avion AN-3 pripadao je službi za zaštitu šuma iz vazduha. Osmoro ljudi koji su se nalazili u avionu samostalno su se evakuisali.

U nesreći nema poginulih ni povrijeđenih, javljaju ruski mediji.

(Telegraf.rs)