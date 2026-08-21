Danas bi srpski ljekar trebalo da pregleda generala Mladića

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Foto: Tanjug/Jerry Lampen/Pool via AP, File

Zdravstveno stanje generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića izuzetno je teško. Porodica strahuje da mu je preostalo veoma malo vremena.

Danas bi, kako je najavljeno, generala Mladića trebalo da pregleda srpski ljekar. Potom će porodica biti omogućeno da ga ponovo vidi. Ponovo stiže i zahtjev da se generalu Mladiću omogući liječenje u Srbiji ili Republici Srpskoj. Vijesti iz iste rubrike

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