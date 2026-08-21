Logo

Danas bi srpski ljekar trebalo da pregleda generala Mladića

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 07:22

Komentari:

0
Ратко Младић
Foto: Tanjug/Jerry Lampen/Pool via AP, File

Zdravstveno stanje generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića izuzetno je teško. Porodica strahuje da mu je preostalo veoma malo vremena.

Danas bi, kako je najavljeno, generala Mladića trebalo da pregleda srpski ljekar.

Potom će porodica biti omogućeno da ga ponovo vidi. Ponovo stiže i zahtjev da se generalu Mladiću omogući liječenje u Srbiji ili Republici Srpskoj.

Vijesti iz iste rubrike

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ratko Mladić

Haški sud

Komentari (0)

Više iz rubrike

Техничка школа Никола Тесла Бањалука

Republika Srpska

Više od 6 miliona uloženo u 80 škola širom Srpske

15 h

2
Уништена Спомен-плоча Паг

Republika Srpska

Ponovo napadi na Srbe, polomljena i spomen-ploča na Pagu

15 h

8
Зграда институција Влада Републике Српске

Republika Srpska

Treba li Republici Srpskoj ministarstvo ekonomije?

15 h

15
Ратко Младић

Republika Srpska

Darko Mladić: General u nikada lošijem stanju, tražili smo da izdržava kaznu u Srbiji radi liječenja

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

52

Identifikovan muškarac koji je palio kablove kod ”Delte”

10

46

Zbog jedne greške vas ujutru može sačekati neprijatno iznenađenje u autu: Obratite pažnju

10

46

Banjalučani pretukli muškarca i ženu, povrijeđeni prevezeni na UKC

10

43

Kanađanka uhapšena zbog požara kod Šibenika, dvoje navodno pobjeglo u BiH

10

36

Akcija ”Dug”: Uhapšen Jovan Marčeta, osumnjičen za iznudu i zelenašenje!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima