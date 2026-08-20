Darko Mladić: General u nikada lošijem stanju, tražili smo da izdržava kaznu u Srbiji radi liječenja

Autor:ATV redakcija
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General Ratko Mladić nikada nije bio u lošijem stanju nego što je sada, rekao je njegov sin Darko Mladić.
"Danas smo bili smo više od četiri i po sata zajedno s njim. On je izuzetno slab, za cijelo vrijeme nije progovorio nijednu riječ. Dio posjete je prespavao. Dio posjete nije, ali nismo bili sigurni da nas dobro i prati", rekao je Darko Mladić za RTRS
Kaže da će sutra ujutru generala Mladića pregledati ljekar.
"On će biti sutra kod njega prije nas. Mi smo sutra u dvanaest ponovo u posjeti. Sutra poslijepodne znaćemo kakav je nalaz", kaže Darko Mladić.
Naveo je da su tražili da se general prebaci na izdržavanja kazne u Srbiju.
"On je, svakako, sad u bolnici, ne može ni da bude u pritvorskoj jedinici. Tražimo da ga prebacimo u Srbiju, da bi tamo u bolničkim uslovima bilo lakše. To bi bilo rješenje za ovu situaciju. Dakle, nismo tražili puštanje", izjavio je Darko Mladić.
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