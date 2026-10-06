Tramp: Bombarderi povučeni iz britanske baze zbog određenih prijetnji

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je danas da su Sjedinjene Države povukle svoje bombardere "B1" iz baze u Britaniji zbog prijetnji za koje je uvjeren da dolaze od Irana.

"Bilo je određenih prijetnji", rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući.

Pentagon je nešto ranije potvrdio da su povučeni svi bombarderi "B-1" iz baze "Ferford" u oblasti Gločesteršir, prenosi AP.

Ovi bombarderi korišteni su u napadima na Iran.

Policija je pozvana u bazu na jugozapadu Engleske 27. septembra, nakon što je lokalni farmer prijavio grupu muškaraca sa nekoliko kombija koji su se bavili "sumnjivom aktivnošću".

Iz predostrožnosti je evakuisano 85 kuća u blizini vazduhoplovne baze, koju su SAD koristile za izvršenje napada na Iran.

Istražioci nisu pronašli eksploziv u kombijima, ali je pronađena određena količina benzina.

Uhapšeno je šest Britanaca iz Londona, uključujući lice sa dvojnim britansko-iranskim državljanstvom. Svi muškarci, u srednjim dvadesetim godinama, pušteni su uz kauciju, što je naišlo na osudu iz Vašingtona, prenosi Srna