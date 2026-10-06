Sumnjiv slučaj kuge u Rusiji: Agenti FSB nadgledaju sve, 200 ljudi u karantinu

Vijest da je naučna laboratorija u Rusiji umrla od plućne kuge kada joj se epruveta sa "crnom smrću" slomila u rukama izaziva globalnu paniku.

U strahu od širenja kuge, ruske vlasti, koje trenutno ćute o incidentu, uvele su strogi karantin za 200 ljudi , kao i za dvije bolnice, od kojih je jedna ona u kojoj je istraživačica preminula. Zabrinutost pogoršava činjenica da karantin nadgledaju timovi agenata "FSB" obučenih u posebne uniforme, a da je glavna ljekarka Rusije, Ana Popova, hitno otputovala u to područje.

Preminula, Darija Sipilova, radila je u "Institutu protiv kuge" u Sibiru i, prema nezavisnim ruskim medijima, bila je zaražena bakterijom "Yersinia pestis". To je bakterija koju prenose mali sisari i buve i izaziva bolest poznatu kao "crna smrt" ili kuga.

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Kuga se pojavila kao epidemija u 14. vijeku, zbrisavši 60% stanovništva Evrope, uzrokujući neviđenu humanitarnu, zdravstvenu i ekonomsku krizu. Procjenjuje se da je od kuge širom svijeta umrlo 100 do 200 miliona ljudi, a gradovi poput Carigrada, Firence, Avinjona i Pariza su bili desetkovani, prenosi Telegraf.

Dobra vijest je, da trenutno nema široko rasprostranjenog prenošenja, jer nije (zvanično) zabilježen drugi slučaj. Ašis Dža, bivši koordinator Bijele kuće za COVID-19, procjenjuje da ako je ovo izolovan incident bez drugih smrtnih slučajeva, vjerovatno će se tu završiti. Na kraju krajeva, prenošenje zahteva bliski kontakt sa pacijentom koji već ima teške simptome, bolest se leči uobičajenim antibioticima, a kontakti se mogu identifikovati i preduzeti mjere predostrožnosti.

Loša vijest je da je ruska strana potpuno isključila "kanilu informacija" i to je nešto što izaziva neizvjesnost u organizacijama poput "Svjetske zdravstvene organizacije". Stoga, kako su dani prolazili od prvog sumnjivog slučaja koji Moskva zvanično ne potvrđuje, ne znamo sa sigurnošću da li je bilo i drugog i zašto 200 ljudi ostaje u karantinu, dok je u nekim bolnicama stavljena na snagu stroga zabrana ulaska i izlaska, sa ambulantnim kolima u pratnji ruske službe unutrašnje bezbednosti i obavještajne službe FSB, čiji ljudi takođe nadgledaju karantin.

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To je zato što plućna kuga, koja se prenosi sa osobe na osobu kapljicama iz vazduha, brzo napreduje bez liječenja. U roku od 1 do 3 dana, uzrokuje smrt kod 100% pacijenata. Međutim, uz antibiotike koji se započnu rano (idealno u prvih 24 sata od pojave simptoma) većina pacijenata preživi.

Hronologija slučaja

Za stanovnike provincijskog sibirskog grada Irkutska, sve je počelo 1. oktobra, kada su vidjeli ljude u zaštitnim odijelima, maskama i rukavicama kako se kreću po bolnici. Ispostavilo se da su to odredi FSB-a koji nadgledaju karantin u bolnici i prate kola hitne pomoći koja prevoze ljude na testove. Skoro dvesta ljudi je pod medicinskim nadzorom, bolnička odjeljenja u Irkutsku i Šelehovu su zatvorena, a Kremlj ćuti, dok u Vašingtonu predsjednik SAD Donald Tramp izjavljuje da veoma pažljivo prati slučaj i da će njegova zemlja pomoći Rusiji koliko god može.

Ali šta se desilo?

25. septembar - Prema ruskom mediju Ljudi Bajkala, Darija Sipilova (28) razbija epruvetu sa živim uzročnikom kuge u laboratoriji. Odmah nakon toga, osjeća se loše. U početku, pišu ruski mediji, može da izdrži.

29. septembar - Kada vidi da joj je sve gore i da više ne može da izdrži, poziva hitnu pomoć. Primljena je u regionalnu bolnicu Šelehov sa slikom teške upale pluća.

1. oktobar - Bolnica se zatvara. Prijem i otpust je obustavljen u nekoliko klinika. Iste večeri, u Irkutsku je održan sastanak sa rukovodiocima službi bezbjednosti i administracije. Bolničko osoblje je izolovano unutar zgrade.

2. oktobar, rano ujutru - Sipilova umire. Bila je intubirana. Istog dana, šefica Rospotrebnadzora i glavna sanitarna ljekarka Rusije, Ana Popova, stiže u Irkutsk na hitan sastanak sanitarno-protivepidemijskog odbora sa regionalnim guvernerom Igorom Kobzevom. Činjenica da federalni zvaničnik ovog nivoa lično leti u Sibir govori sama za sebe, o ozbiljnosti sa kojom je ruska vlada tretirala i tretira incident.

4. oktobar - Rospotrebnadzor prvi put detaljno komentariše. Stanje je stabilno, a dijagnoza je upala pluća neodređene etiologije

5. oktobar - SZO proglašava da je su čuli za sumnjivi slučaj, Stejt department takođe, dok Bijela kuća posmatra situaciju

Ironija je u tome što je dvadesetosmogodišnjakinja radila na tome koliko dobro antibiotici ubijaju mikrob koji ju je, po svoj prilici, ubio. I što se institucija u kojoj se sve ovo dogodilo zove Sibirski i Dalekoistočni istraživački institut protiv kuge u Irkutsku i nalazi se pod Rospotreb nadzorom. Pripada mreži koja obuhvata centralnu instituciju, dvanaest stanica i pet istraživačkih instituta, takozvanu "službu protiv kuge", naslijeđe sovjetske ere koje prati prirodna žarišta kuge: područja gdje bakterija stalno cirkuliše među glodarima, u Sibiru, na granici sa Mongolijom, na Altaju, u regionu Volge.

Drugim riječima, upravo je to mehanizam koji stoji između Rusije i kuge. U zemlji nije zabilježen nijedan slučaj kod ljudi od 2017. godine, iako su epidemije i dalje aktivne. Prva poslije više godina, ako se potvrdi, dogodila bi se unutar same institucije u kojoj su smještene.

Darija Sipilova je dvije godine ranije diplomirala na Irkutskom medicinskom univerzitetu. Prema REN TV-u, proučavala je bakteriju kuge iz prirodnih žarišta Sibira, Mongolije i Altaja, kao i imuni odgovor organizma na infekciju, eksperimentima na bijelim miševima. Prošlog marta bila je među autorima izvještaja o osjetljivosti Yersinia pestis na antibakterijske lijekove, na sveruskoj konferenciji o zaraznim bolestima u Moskvi. U avgustu je učestvovala u međunarodnoj vežbi timova za brzo reagovanje u zdravstvenim krizama, u Saratovu.

"Nepoznata upala pluća"

Zvanična verzija je drugačija. Rospotrebnadzor navodi da je dijagnoza bila "pneumonija neodređene etiologije", da opsežni testovi nisu otkrili mikroorganizme povezane sa predmetom njenog rada u biološkom materijalu pacijenta i da nije bilo nezgode prilikom rukovanja patogenima unutar instituta. Zaključke, dodaje se, potvrdila je posebna komisija poslata tamo po nalogu Popove. Svi identifikovani kontakti su pod posmatranjem, bez simptoma, sa negativnim laboratorijskim rezultatima. Situacija u Irkutsku i Selehovu opisana je kao stabilna.

Druga verzija dolazi iz nezavisnih medija i Telegram kanala. Medij Ljudi Bajkala su imenovali preminulog i opisali polomljenu cijev. Maš, Baza i ŠOT su govorili o kugi, dok je ŠOT izvijestio o intubaciji. Baza je u početku imala drugačiju verziju, da se radi o infekciju na misiji u Burjatiji, gdje postoji prirodno žarište blizu granice sa Mongolijom. Broj kontakata varira - 189 hospitalizovanih u dvije bolnice i u samom institutu, ukupno 197 identifikovanih.

FSB

Između dva narativa stoji zvaničnik. Aleksej Čidenov, šef susedne Burjatije, napisao je na Telegramu da je žena umrla od kuge, bez preciziranja oblika, i uz pojašnjenje da nije posjetila njegov region i da tamo nema slučajeva. To je jedina javna potvrda od institucionalne ličnosti i direktno protivrječi federalnoj liniji.

Istovremeno, neki regionalni mediji su prvo objavili da je u pitanju kuga, a zatim obrisali članke. Provladin Cargrad je objavio izvještaj o smrtnom slučaju kuge, a kasnije je dodao dodatak da ipak "nije bila kuga". Ova korekcija, a ne sama bolest, je ono što danas podstiče međunarodno nepovjerenje i, prije svega, anksioznost.

Naredni period će se procjenjivati na osnovu veoma jednostavnog pitanja - hoće li se pojaviti drugi slučaj? Ako dvesta kontakata izađe iz praćenja zdravih, slučaj će biti zatvoren kao lična tragedija u sibirskoj laboratoriji. Ako ne, razlika između "kuge" i "upale pluća nepoznate etiologije" prestaće da bude jezička.

Zvanične vlasti u Rusiji se još uvek nisu oglasile povodom ovog slučaja.

Tramp o sumnji na kugu u Sibiru: "To je veliki problem za Rusiju"

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da SAD pomno prati slučaj smrti zaposlenice instituta za proučavanje kuge u Sibiru te ponudio pomoć Rusiji. Ruske vlasti i dalje nisu potvrdile da je žena umrla od kuge.

Donald Tramp Tanjug/AP/Jose Luis Magana

"Mrzim što im se to događa. To je teška bolest", rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući.

"To je bolest koju smo nekada mogli kontrolisati, ali nekako su ti mikrobi postali jači i pametniji, poput vojske", dodao je. Poručio je i da je SAD spreman pomoći Rusiji.