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Turski brod potopili dronovi, dvoje poginulih

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06.10.2026 07:01

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брод тоне потопљен погођен брод
Foto: Pexel/ Fawzy Alex

Turski teretni brod koji je prevozio žito iz ukrajinske luke potonuo je danas u Crnom moru nakon napada dronovima, pri čemu su poginula dva člana posade, 11 je spaseno, dok se za jednim i dalje traga, saopštile su rumunske vlasti, javlja Juronjuz Rumunija.

Brod se nakon napada zapalio i potonuo je, a tri člana posade su povrijeđena.

Jedanaest mornara spasili su rumunski brodovi i helikopteri u velikoj akciji spasavanja, dok se potraga za nestalim članom posade nastavlja oko 37 kilometara od rumunske obale.

Prema navodima Juronjuz Rumunija, brod je identifikovan kao „Rojad Mamedov“, u vlasništvu turske kompanije MG Šiping 5, a plovio je pod zastavom Sent Kitsa i Nevisa.

Brod je isplovio iz ukrajinske luke Izmail u Odeskoj oblasti, a plovio je prema Raveni u Italiji.

Incident se dogodio u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni Rumunije, oko 17 kilometara od platforme Peskuruš.

Predsjednik Rumunskog sindikata slobodnih pomoraca Adrijan Mihaljčoju izjavio je da je, prema informacijama kojima raspolaže, brod napadnut iz vazduha i sa mora, i da je riječ o trgovačkom brodu „koji nije imao bilo kakve veze sa ratom“.

Troje povrijeđenih mornara, starih između 22 i 50 godina, prebačeno je helikopterima u bolnicu u Konstanci, najvećoj rumunskoj luci.

Zadobili su višestruke povrede, ali su svjesni i u stabilnom stanju, saopštio je portparol bolnice.

Rumunske vlasti još nisu saopštile ko je odgovoran za napad, ali je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski optužio Rusiju, navodeći da su dva ruska drona izvela „strašan napad na civilni brod u neutralnim vodama koji je prevozio kukuruz“.

Rusija uporno bira teror i potapanje civilnih brodova umjesto normalne plovidbe - napisao je Zelenski na platformi Iks i dodao da je potrebno izvršiti pritisak kako bi se obnovila globalna bezbjednost snabdijevanja hranom.

Naveo je i da su se na brodu nalazili državljani Azerbejdžana i Indije.

Turska, članica NATO-a, više puta je pozivala sve strane uključene u rat da osiguraju bezbjednu plovidbu Crnim morem, uključujući plovne pravce ka Bosforskom moreuzu.

Incident se dogodio nakon niza upada dronova u blizini rumunskih crnomorskih luka, kao i sve češćih povreda rumunskog vazdušnog prostora ruskim dronovima posljednjih mjeseci.

Rumunski predsjednik Nikušor Dan ranije je optužio Rusiju za jedan takav incident i osudio, kako je naveo, eskalaciju „neodgovornih incidenata“ Moskve.

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