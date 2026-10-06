Francuski srednjoškolci najavljuju „treći čin mobilizacije“

Nekoliko sindikata, uključujući glavne sindikate prosvjetnih radnika, pozvalo je na podršku srednjoškolcima u protestima u Francuskoj, uz najavljene marševe širom zemlje i obustavu rada u brojnim školama.

Srednjoškolci zahtijevaju više resursa i ukazuju na nehigijenske školske zgrade, pretrpane učionice, nepopunjena radna mjesta, posebno u ugroženim naseljima, kao i na nejednakosti koje je, prema njihovim navodima, stvorila platforma „Parcoursup“, odnosno francuska platforma za prijem na fakultete, prenio je portal BFM TV.

Sindikat srednjoškolaca najavio je za danas „treći čin mobilizacije“, nakon blokada srednjih škola u ponedjeljak i neuspješnog sastanka u Ministarstvu u petak.

Kabinet premijera ocijenio je da je pokret skrenuo ka „urbanom nasilju“.

Poziv na zaštitu učenika

Široka koalicija sindikata nacionalnog obrazovanja – FSU, CGT, FO, CFDT, Unsa, Sud i Solidaires – pozvala je zaposlene da se danas priključe srednjoškolcima. Sindikati su naveli da traže veću podršku zahtjevima srednjoškolaca.

CGT i Solidaires pozvali su još u petak na učešće u Danu mobilizacije srednjoškolaca. CGT je pozvao svoje organizacije da zaštite pravo učenika na mobilizaciju, obezbijede prostor za njihovo okupljanje i doprinesu bezbjednosti demonstracija.

Predsjednica CGT-a Sofi Bine rekla je da će aktivisti tog sindikata biti prisutni kako bi zaštitili srednjoškolce.

U mobilizaciju se uključio i treći poljoprivredni sindikat, Konfederacija Pejsan, koja je pozvala poljoprivrednike da se traktorima pridruže blokadama srednjoškolaca.

Sindikat je naveo da su zahtjevi mobilisane omladine „pravedni i legitimni“, a najmanje 10 njegovih lokalnih ogranaka odazvalo se pozivu, potvrdio je sindikat.

Marš u Parizu u 14 časova

U Parizu je marš najavljen za 14 časova sa Trga Republike, dok su poziv na akciju objavili i studentski sindikati, među kojima Studentska unija i UNEF.

Istovremeno, sindikati zaposlenih u elektroenergetskom i gasnom sektoru odustali su od poziva na intenziviranje mobilizacije protiv predložene reforme njihove povlašćene tarife za energiju, navodeći da su „primorali vladu da popusti“.

U pismu sindikatima, koje su potpisali delegirana ministarka za energetiku Mod Brežon i ministar rada Žan-Pjer Farandu, Vlada je navela da 2027. godine neće usvojiti promjene koje bi uticale na platne liste aktivnih zaposlenih u elektroenergetskom i gasnom sektoru, niti na finansijske resurse penzionisanih zaposlenih, bilo u pogledu poreza ili socijalnog osiguranja, prenosi RTS