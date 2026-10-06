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Regionalna akcija u saobraćaju „vozač-pješak“

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06.10.2026 08:34

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МУП Српске
Foto: ATV/Branko Jović

Policijski službenici Policijske uprave Trebinje će od 06. do 08. oktobra 2026. godine realizovati regionalnu akciju u saobraćaju sa akcentom na poštovanje odnosa „vozač-pješak“.

PU Trebinje je analizom saobraćajnih nezgoda utvrdila da je u toku ove godine evidentirano 185 saobraćajnih nezgoda koje su se dogodile na gradskim saobraćajnicama. U ovim nezgodama je teže povrijeđeno šest pješaka, a deset pješaka je lakše povrijeđeno.

Policijska uprava Trebinje apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i saobraćajnu kulturu.

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PU Trebinje

saobraćaj

akcija

Policija

vozač-pješak

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