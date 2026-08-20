Ponovo napadi na Srbe, polomljena i spomen-ploča na Pagu

„Napadnut Srbin na Pagu“, „napadnuti Srbi na Pagu“, „četvrti put srušena spomen-ploča na Pagu“ – ovo su samo neki od novinskih naslova koji su ovih dana dominirali u regionu.

Srbi su po običaju krivi za sve, pa su tako Hrvati na Pagu iz čista mira išli po Pagu i tražili Srbe da ih isprebijaju. Jedan incident može biti ispad pojedinca ili pojedinaca, ali kada se spomen-obilježje žrtvama ruši iznova i iznova, teško je govoriti samo o vandalizmu. To više liči na uporno bježanje od istorije koju neko očigledno još ne želi da vidi.

„U uvali Slana je oko 7 hiljada ljudi bačeno u more a oko 40 hiljada Srba je sveukupno stradalo u zločinu genocida u NDH sa epicentrom u Jadovnu, i na to sve Srbi nikada nisu prestali da budu proganjani u državi Hrvatskoj ni sada“, rekao je , predsjednik Skupštine Udruženja „Jadovno 1941“, Danijel Simić.

Posebno je opasno kada se mržnja prema Srbima pokušava predstaviti kao „provokacija“, „navijanje“ ili obična tuča. Ovo više nije slučajnost, smatra Savo Štrbac, već je ovo, kako kaže, ukorijenjena mržnja prema Srbima, a najviše zabrinjava da su napadači mladi ljudi.

„Tako se uče od malih nogu, od predškolskog uzrasta, kroz cijelo školovanje, ti novi naraštaji u uglavnom te provokacije i probleme, ovdje su isto napali dvojicu državljana Srbije, njihovi vršnjaci, koji kao što se kaže ni jedni ni drugi nisu omirisali barut, ni rođeni u vrijeme devedesetih. Ali ta mržnja je proizvod indoktrinacije. Ja tu omladinu zovem društveni proizvod sa greškom“, rekao je direktor Dokumentaciono-informacionog centra „Veritas“, Savo Štrbac.

„ Najugroženiji su ljudi iz Srbije zato što zbog karakterističnog ekavskog govora oni budu odmah identifikovani i napadnuti za razliku od nas čiji govor ne registruje crvenu lampicu kod hrvatskih nasilnika da bi napali na Srbe“, rekao je Simić.

A kada se isto obilježje ruši četvrti put, postavlja se pitanje ko zapravo želi da se o tim žrtvama ćuti. Jer ono što se uporno pokušava izbrisati iz kamena ne može se izbrisati iz pamćenja, stava su u SUBNOR-u Republike Srpske.

„ Hrvatske vlasti moraju pod hitno da pronađu i najstrože kazne vandale koji su četvrti put polupali spomen-ploču u uvali Slano na ostrvu Pag na mjestu ustaškog logora iz vremena NDH. Neprihvatljivo je da Hrvatska dozvoljava da po četvrti put bude polupana spomen-ploča u uvali Slano jer time, kao članica EU, šalje poruku da se nije suočila sa ratnom prošlošću za vrijeme NDH i tadašnjeg ustaškog režima“, saopštio je SUBNOR Republike Srpske.

Spomen-ploča koja je postavljena 1975. godine, uništena početkom proteklog rata, te obnavljana 2010. i 2013. godine, ali je oba puta bila uništena. Ploča se može ponovo postaviti, ali ako se istorija svaki put iznova razbija zajedno s njom, onda problem nije u kamenu, već u društvu. A takvo društvo, odavno pokazuje svu svoju mržnju prema Srbima.