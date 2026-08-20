Više od 6 miliona uloženo u 80 škola širom Srpske

6 miliona 730 hiljada KM biće uloženo u 80 škola širom Srpske. Među njima je i Elektrotehnička škola „Nikola Tesla“ u Banjaluci. Za tu školu izdvojeno je 300 hiljada KM.

Novac će biti iskorišten za kompletnu rekonstrukciju instalacija u mokrim čvorovima – problema koji ih, kako kažu, prati godinama.

„To su problemi sa kojima se škola suočava već duži niz godina, i svaki put su rađene neke male rekonstrukcije koje nisu donosile željeni rezultat. Nadamo se da će ova velika rekonstrukcija doprinijeti tome da se mogu koristiti i jako će nam to značiti situacija je bila jako loša mi imamo praktično četiri nivoa gdje se nalaze ti čvorovi jedan nivo uopšte nije bio u funkciji“, rekao je pomoćnik direktora Elektrotehničke škole ’’Nikola Tesla’’ Banjaluka, Mirko Ćurlić.

Pored Elektrotehničke škole, ulaganja nisu zaobišla ni Osnovnu školu „Petar Petrović Njegoš“ u Banjaluci. Vlada RS uložila je 110 hiljada KM za sanaciju mokrih čvorova, čime su učenicima Osnovne škole Petar Petrović Njegoš obezbijeđeni bolji uslovi.

To je treća po veličini osnovna škola u Banjaluci, koju pohađa 1.063 učenika. Direktor Jovica Tomić kaže – svaki uloženi novac biće usmjeren tamo gdje je najpotrebnije.

„Uradićemo što god možemo više od tog novca, imamo 8 mokrih čvorova koji su nam zreli za sanaciju i ta sredstva ćemo usmjeriti ka tome da se odvodi uradi kako treba i keramika jer jako su stari i godinama se apliciralo da se to uradi ali zahvaljujući ministarstvu evo“, rekao je direktor JU OŠ ’’Petar Petrović Njegoš’’ Banjaluka, Jovica Tomić.

To su samo dvije škole u Banjaluci. Slični radovi izvode se od Novog Grada do Trebinja. Iz Ministarstva prosvjete i kulture poručuju da će ulaganja biti nastavljena, kako bi svi radovi bili završeni do početka školske godine.

„Ove godine u budžetu prosvjete i kulture mi imamo na raspolaganju preko 6 miliona maraka koji su upućeni u preko 80 škola kada su u pitanju investicije u RS takođe od Novog Grada do Trebinja i ta sredstva su namijenjena za investiciona ulaganja, sanacija, adaptacija, zamjena stolarije, sanacija mokrih čvorova“, rekao je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske, Borivoje Golubović.

Ulaganja u infrastrukturu nisu jedina mjera usmjerena na obrazovanje. Prosvjetnim radnicima povećavane su plate, dok je za učenike od prvog do devetog razreda obezbijeđena i dodatna podrška kroz besplatne udžbenike