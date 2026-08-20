Treba li Republici Srpskoj ministarstvo ekonomije?

Vlada Republike Srpske mogla bi biti rekonstruisana i proširena. I to na prijedlog premijera, koji kaže da ozbiljno razmišlja o tome da predloži novi Zakon o Vladi. Mogli bismo dobiti i novo ministarstvo.

„Smatram da treba da imamo i ministarstvo ekonomije. Ja sam, prije nego što sam krenuo ovamo, imao četiri blic sastanka sa investitorima potencijalnim u Republiku Srpsku“, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić.

Tu ideju podržavaju i privrednici. Ministarstvo ekonomije imalo bi nekoliko resora, čiji bi cilj bio rad na razvoju Republike Srpske u svim segmentima koji donose novac.

„Neke od najvažnijih aktivnosti ovog novog Ministarstva, ukoliko ga bude trebalo bi biti i tehnološki razvoj, jer bez tehnološkog razvoja nemao razvoja privrede. Naravno, ne manje bitan resor koji bi se trebao pojaviti je ekonomska saradnja sa svijetom da na jedan bolji i intenzivniji način pokušamo dovesti strane investitore“, rekao je potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske, Saša Trivić.

Ministarstvo ekonomije nikako ne bi trebalo da bude resor za prikupljanje statističkih podataka, već bi trebalo ozbiljno da radi na jačanju ekonomije Srpske.

„Već postoji Ministarstvo preduzetništva. To ministarstvo treba da se utopi u to novo ministarstvo, jer je razvoj preduzetništva tek jedan od instrumenata za razvoj ekonomije. Ovo bi bilo ministarstvo na višem nivou, ali nadam se da neće biti samo radi birokratije, nego da će biti snažan instrument razvoja ekonomije Republike Srpske“, rekao je član Savjeta za razvoj Republike Srpske, Marko Đogo.

Nemaju ništa protiv ni u Savezu sindikata Republike Srpske. Međutim, i oni imaju svoje prijedloge. Već godinama insistiraju da Ministarstvo rada bude samostalno. I to je, smatraju, način da se kroz dodatna zapošljavanja i zadržavanje radnika radi na jačanju ekonomije.

„Mi cijenimo da od rada zavisi sve. Zavisi i realizacija penziono-invalidskog osiguranja, dizanje ekonomije, inflacija i BDP“, rekao je generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske, Danko Ružičić.

Prijedlog usvajanja novog Zakona o Vladi još nije stigao u Narodnu skupštinu, ali prvi čovjek Parlamenta kaže da je spreman za posebnu sjednicu.

„Da budem iskren, sigurno će biti teško do kraja mandata, ali nije nemoguće. Mi smo u režimu ljetne pauze, ali uvijek smo spremni za posebnu sjednicu“, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić.

Vlada Srpske trenutno broji 16 ministarstava. Ako Narodna skupština odluči da poveća njihov broj, osim usvajanja novog Zakona, moraće se mijenjati nacionalni balans u pogledu zastupljenosti konstitutivnih naroda.