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Predsjednik se vratio u zemlju nakon dva mjeseca u inostranstvu

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 21:29

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Пол Бија, предсједник Камеруна
Foto: Tanjug / AP / Sunday Alamba

Predsjednik Kameruna Pol Bija vratio se u zemlju nakon što je više od dva mjeseca boravio u inostranstvu, što je izazvalo zabrinutost zbog zdravstvenog stanja 93-godišnjeg lidera i mogućeg nastanka vakuuma vlasti u zemlji, prenosi AP.

Bija je stigao na međunarodni aerodrom u glavnom gradu Jaundeu letom iz Ženeve u Švajcarskoj, nakon više od 10 sedmica provedenih van zemlje.

Пол Бија

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On je 7. juna napustio zemlju zbog, kako je njegov kabinet naveo, "kratkog privatnog boravka u Evropi", ali se njegov odlazak pretvorio u najduži zabilježeni period odsustva tokom predsjedničkog mandata.

Najstariji predsjednik na svijetu, koji vodi Kamerun od 1982. godine, započeo je osmi mandat u novembru nakon što je pobijedio na izborima u oktobru, prenosi Srna.

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Pol Bija

Kamerun

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