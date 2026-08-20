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Elektrana ''Krško'' radi puno snagom nakon poboljšanja meteoroloških uslova

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 14:55

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Pоглед на куле електране у силуети наспрам живописног заласка сунца изнад мирног језера.
Foto: Pexels

Nuklearna elektrana "Krško" ponovo radi punom snagom, nakon što je došlo do poboljšanja meteoroloških uslova, niže temperature vazduha i riječnih voda.

Snaga reaktora je u utorak, 18. avgusta, povećana na 100 odsto.

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"Tokom rada se punom snagom, radi poštovanja ekoloških ograničenja, i dalje koristi cjelokupni sistem rashladnih tornjeva, čime se smanjuje potreba za korištenjem vode iz rijeke Save za hlađenje u tercijarnom krugu elektrane", istakli su iz ove nuklearke.

Nuklearna elektrana "Krško" je 6. avgusta smanjila snagu elektrane na 80 odsto, a nakon prvog poboljšanja meteoroloških uslova, upetka, 14. avgusta, povećala je na 90 odsto.

(Srna)

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Slovenija

nuklearna elektrana

Krško

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