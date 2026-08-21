Gosti na Braču ostali u šoku nakon večere: Ovakve cijene zaista nismo očekivali

Ljetovanje na hrvatskoj obali za brojne goste ove godine donosi i neugodna iznenađenja kada dođe vrijeme za plaćanje računa, a jedno takvo iskustvo s otoka Brača podijelio je i čitatelj našeg portala.

Kako nam je ispričao, tokom odmora s porodicom odlučio je večer provesti u jednom od ugostiteljskih objekata na otoku. Posebno ga je iznenadila cijena džambo pice, za koju je, prema njegovim riječima, na kraju platio iznos veći od 120 KM.

„Znali smo da je Brač turističko mjesto i da su cijene više nego kod nas, ali ovakav iznos za jednu picu stvarno nismo očekivali. Kada smo vid‌jeli račun, prvo smo mislili da je došlo do neke greške“, ispričao turista za GPMaljevac.

Navodi da nije želio praviti problem osoblju jer je cijena bila navedena u ponudi, ali priznaje da su svi za stolom ostali iznenađeni kada su preračunali koliko ih zapravo košta samo jedan dio večere.

„Na more smo došli da se odmorimo i normalno je da će čovjek nešto potrošiti. Ne očekujemo da cijene budu kao kod kuće, ali kada za jednu džambo picu izdvojite više od 120 maraka, ipak se zapitate gd‌je je granica“, rekao je.

Prema njegovim riječima, visoke cijene nisu primijetili samo u restoranima. Tokom boravka na Braču, kaže, skuplje su plaćali piće, kafu, sladoled i druge svakodnevne stvari, zbog čega su nakon nekoliko dana počeli pažljivije gledati cjenike prije nego što sjednu u neki lokal.

Ističe da su Brač i hrvatska obala i dalje izuzetno lijepi i da je većina ljudi koje su susretali bila ljubazna, ali smatra da bi upravo cijene mogle biti razlog zbog kojeg će dio turista ubuduće drugačije planirati godišnji odmor.

„Nije problem potrošiti kada znaš šta dobijaš za svoj novac. Ali ovakve cijene više nisu nešto što čovjek tek tako zanemari. Nakon nekoliko izlazaka počneš računati svaki obrok“, opisao je on.