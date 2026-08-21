Vlada Srpske odobrila novac za jednokratnu pomoć: Ovo su iznosi

Autor:Stevan Lulić
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Vlada Republike Srpske odobrila je, na današnjoj sjednici u Banjaluci, sredstva za isplatu jednokratne pomoći penzionerima.
Jednokratna pomoć obračunava se prema iznosu penzije korisnika za mjesec jul 2026. godine, u odnosu na iznos prosječne penzije u Republici za juli 2026. godine od 698,48 KM.
To znači da će penzioneri koji imaju primanja od 698,48 KM ili manje, biti isplaćeno po 120 KM jednokratne pomoći.
"Korisnicima penzije kojima je ista obračunata u iznosu većem od 698,48 KM, isplatiće se jednokratna novčana pomoć u visini od 80 KM", potvrđeno je u Vladi.
Ova sredstva korisnicima će biti isplaćena u narednih desetak dana, odnosno do kraja avgusta mjeseca.
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