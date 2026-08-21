Žena je sa djetetom u autu, opečeni su: Pojavili se novi potresni snimci iz Omiša

Dramatične audio snimke poziva hitnim službama otkrivaju razmjere požara koji je prošle sedmice zahvatio područje Omiša u Hrvatskoj.

U haosu koji je nastao zbog širenja vatre, građani su pozivali vatrogasce i druge službe tražeći pomoć za ljude zarobljene u automobilima i okružene vatrom.

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"Žena je s djetetom u autu, opečeni su. Pomozite!", čuje se na jednom od snimaka objavljenih nakon požara.

Na drugom pozivu građanin upozorava vatrogasce da gori više automobila te da se u blizini nalazi veliki rezervoar goriva.

"Halo, vatrogasci? Gori 15 auta! Tu je i rezervoar nafte od 20.000 litara. Čovjek je okružen vatrom, ne može van", navodi se u dramatičnom pozivu. Snimke možete poslušati na OVOM LINKU.

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Tokom požara izgorjelo je više od 100 automobila, 28 kuća i oko 40 brodova. Situaciju je dodatno otežavalo brzo širenje vatre, zbog čega su pojedini stanovnici i posjetioci ostali zarobljeni ili odsječeni od sigurnih područja.