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Tri osobe povrijeđene u sudaru na kružnom toku

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Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 12:28

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Tri osobe povrijeđene su jutros u sudaru na kružnom toku u mjestu Sandići, na spoju brčanske obilaznice i magistralnog puta Bijeljina - Banjaluka, saopšteno je iz Policije Brčko distrikta.

Dva lica su lakše povrijeđena, a za treće se utvrđuje stepen povreda u Opštoj bolnici Brčko u koju su prevezeni na ukazivanje ljekarske pomoći.

U saobraćaj nezgodi su učestvovala putnička vozila "pežo" i "mercedes".

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Policijski službenici vrše uviđaj, a saobraćaj je na ovoj dionici potpuno obustavljen od 9.00 časova.

(SRNA)

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Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

Brčko

udes

Kružni tok

povrijeđeni

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