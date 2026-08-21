Tri osobe povrijeđene u sudaru na kružnom toku

Autor:ATV redakcija
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Tri osobe povrijeđene su jutros u sudaru na kružnom toku u mjestu Sandići, na spoju brčanske obilaznice i magistralnog puta Bijeljina - Banjaluka, saopšteno je iz Policije Brčko distrikta.
Dva lica su lakše povrijeđena, a za treće se utvrđuje stepen povreda u Opštoj bolnici Brčko u koju su prevezeni na ukazivanje ljekarske pomoći.
U saobraćaj nezgodi su učestvovala putnička vozila "pežo" i "mercedes".
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Policijski službenici vrše uviđaj, a saobraćaj je na ovoj dionici potpuno obustavljen od 9.00 časova.
(SRNA)
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