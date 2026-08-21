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Irac uhapšen u Istočnom Sarajevu: Oduzeto više od 21.000 tableta

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Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 11:12

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Од држављанина Ирске одузето 21.189 комада таблета у Источном Сарајеву.
Foto: MUP Republike Srpske

Policijski službenici PU Istočno Sarajevo u saradnji sa pripadnicima FUP-a su uhapsili J.T.L. državljanina Irske koji se sumnjiči za krivično djelo „Neovlašteni promet opojnim drogama“.

Naime, uhapšeni je kako se navodi u saopštenju PU Istočno Sarajevo, predao pakete u Pošti u Istočnom Sarajevu, za koje se sumnja da se u njima nalazi veća količina lijekova sa Liste opojnih droga, psihotropnih supstanci, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora BiH, namijenjena za međunarodno tržište.

Policijski službenici su pronašli navedene pakete i iste oduzeli, a utvrđeno je da se u istima nalazilo ukupno 21.189,00 komada tableta.

Sve aktivnosti spovedene su pod nadzorom tužioca Tužilaštva BiH.

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Tagovi :

Istočno Sarajevo

hapšenje

Droga

Tablete

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