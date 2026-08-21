Banjalučani pretukli muškarca i ženu, povrijeđeni prevezeni na UKC

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Foto: Pexel/ Kindel Media

Banjalučani D.D. i D.G. uhapšeni su zbog sumnje da su sinoć u ovom gradu pretukli muškarca i ženu, potvrđeno je u policiji.

Slučaj je policiji prijavljen oko 22 sata. Povrijeđeni muškarac i žena prevezeni su na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske gdje im je ukazana ljekarska pomoć. Hronika Akcija ”Dug”: Uhapšen Jovan Marčeta, osumnjičen za iznudu i zelenašenje! "Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod lica D.G. utvrđeno je prisustvo od 0,44 g/kg alkohola u organizmu", saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka. O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

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