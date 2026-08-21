Akcija ”Dug”: Uhapšen Jovan Marčeta, osumnjičen za iznudu i zelenašenje!

Banjalučanin Jovan Marčeta (1976) uhapšen je u akciji ”Dug” zbog sumnje da je iznudio novac od sugrađanina, kome je na ime duga od 4.000 KM uz zelenaške kamate naplatio oko 20.000 KM.

Akciju su sproveli policijski službenici PU Banjaluka u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Upravom za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske.

U PU Banjaluka navode da je J.M. iz uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo iznude u sticaju sa zelenašenjem.

Tri godine naplaćivao kamate

”Osumnjičenom se na teret stavlja da je tokom protekle tri godine u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi iskorištavalo teško imovinsko stanje, teške prilike, nuždu i lakomislenost muškarca iz Banjaluke, kojem je u dva navrata posudilo novac u iznosu od 4.000 KM, a potom obračunavalo nedozvoljene i nesrazmjerne kamate na osnovu kojih mu oštećeni pod prijetnjom napada na život i tijelo isplatio iznos od oko 20.000 KM”, saopštila je PU Banjaluka.

U pretresu pronađeni

Na osnovu naredbi dežurnog sudije Osnovnog suda u Banjaluci i uz saglasnost tužilaštva pretresen je stan, pomoćne prostorije i vozila koje koristi osumnjičeni i tom prilikom su pronađeni predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela.

Bogat kriminalni dosije

”U toku je kriminalistička obrada nad J.M. koje će biti predat uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima biti sproveden u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka”, saopštila je policija.

Jovan Marčeta ima debeo policijski dosije. Ranije je u više navrata hapšen i kažnjavan zbog krivičnih djela otmice, protivpravnog lišenja slobode, nanošenja tjelsenih povreda, neovlaštenog prometa drogom, nedozvoljenog posjedovanja oružja, ugrožavanja sigurnosti, obmane pri dobijanju kredita...