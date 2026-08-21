Identifikovan muškarac koji je palio kablove kod ”Delte”

Autor:Ognjen Matavulj
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Banjalučka policija identifikovala je muškarca koji je izazvao požar kod Tržnog centra ”Delta” u Banjaluci i utvrđeno je da se radi o R.S. iz Gradiške, saznaje ATV.
Podsjetimo, R.S. u blizini tržnog centra palio kablove što je dovelo do zapaljenja niskog rastinja, te stvorilo opasnost od širenja vatre. Požar su brzo lokalizovali banjalučki vatrogasci, koji su policiji dostavili fotografije kombija koji je koristio muškarac koji je izazvao požar.
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Nakon toga osumnjičeni je identifikovan, a kako prilikom požara nije pričinjena ozbiljna šteta, niti opasnost po ljude i objekte tužilaštvo je ocijenilo da u postupcima R.S. nema elemenata krivičnog djela i protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak.
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