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Marčeta sproveden u Tužilaštvo: Za posuđenih 4.000 KM, tražio isplatu 200.000 KM!?

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Ognjen Matavulj
21.08.2026 12:06

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Јован Марчета спроведен у ОЈТ Бањалука, акција Дуг, зеленаштво, изнуда,
Foto: ATV

Jovan Marčeta (50) iz Banjaluke, koji je uhapšen u akciji ”Dug” zbog sumnje da je počinio iznudu i zelenaštvo, za posuđenih 4.000 maraka od žrtve je zahtijevao da mu isplati ukupno 200.000 KM, saznaje ATV.

Izvor blizak istrazi otkriva da je Marčeta dužniku uvećavao iznos duga svaki put kada mu na vrijeme ne isplati traženu ratu.

”Iako mu je za tri godine na ime duga od 4.000 KM isplatio oko 20.000 KM, Marčeta je smatrao da dužnik treba da mu plati 200.000 KM, uz konstantne prijetnje”, kaže izvor ATV-a.

Sproveden u tužilaštvo

Marčeta je danas sproveden u Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu iznuda i zelenaštvo. Nakon ispitivanja predmetni tužilac će donijeti odluku o eventualnom prijedlogu za pritvor.

Јован Марчета спроведен у ОЈТ Бањалука
Jovan Marčeta sproveden u OJT Banjaluka
ATV

”Osumnjičenom se na teret stavlja da je tokom protekle tri godine u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi iskorištavalo teško imovinsko stanje, teške prilike, nuždu i lakomislenost muškarca iz Banjaluke, kojem je u dva navrata posudilo novac u iznosu od 4.000 KM, a potom obračunavao nedozvoljene i nesrazmjerne kamate na osnovu kojih mu oštećeni pod prijetnjom napada na život i tijelo isplatio iznos od oko 20.000 KM”, saopšteno je ranije iz PU Banjaluka.

Акција Дуг

Hronika

Akcija ”Dug”: Uhapšen Jovan Marčeta, osumnjičen za iznudu i zelenašenje!

Osuđen za otmicu 2009. godine

Kao što je ATV pisao Marčeta ima bogat kriminalni dosije. Nakon sporazumnog priznanja krivice 2009. godine je osuđen na dvije i po godine zatvora zbog otmice, nanošenja tjelesnih povreda i nedozvoljenog posjedovanja oružja. Otmica je takođe bila povezana sa naplatom zelenaške kamate.

Хапшење Јована Марчете 2009. године
Hapšenje Jovana Marčete 2009. godine
ATV

Vezali ga za drvo i tukli

U presudi se navodilo da je Marčeta zajedno sa dvije osobe na ulici oteo D.I. tražeći isplatu zelenaške kamate, uz prijetnju ubistvom. Žrtvu su tada odvezli u banjalučko naselje Tunjice, gdje su ga vezali za drvo i pretukli. Od D.I. su tada uzeli 200 KM i pobjegli. Iste godine Marčeta je hapšen u okviru akcije ”Diler” u kojoj je zaplijenjeno oko kilogram droge i razbijena grupa koja se bavila dilanjem droge na području Prijedora i Banjaluke.

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Tagovi :

Jovan Marčeta

Akcija Dug

Zelenašenje

iznuda

Banjaluka

OJT Banjaluka

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