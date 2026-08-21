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Državljanin BiH ukrao pištolj čuvaru, pa počinio samoubistvo

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Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 12:42

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Dubrovačka policija izvijestila je da je u četvrtak, 21. augusta poslijepodne u mjestu Slano u Dubrovačkom primorju u kombiju pronašla mrtvog 31-godišnjaka, a uviđajem je utvrđeno da je riječ o 31-godišnjem državljaninu BiH koji je prethodno ukrao oružje čuvaru i počinio samoubistvo.

Krađu oružja policiji je prijavio zaštitar u banci u dubrovačkom naselju Nova Mokošica, istaknuvši da mu je nepoznati muškarac tokom kraćeg razgovora iz futrole izvukao službeno vatreno oružje.

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U dojavi je naveo da je muškarac potom pobjegao i ušao u parkirani kombi kojim je naglo krenuo, pri čemu je udario u parkirano vozilo i oštetio ga te bez zaustavljanja nastavio vožnju prema izlazu iz naselja.

Policija je potom na intervenciju uputila sve raspoložive snage, a jedna od policijskih snaga vrlo je brzo kod naselja Trsteno primjetila kombi u vožnji Jadranskom magistralom u smjeru Splita, nakon čega su krenuli za njim.

"Tokom vožnje iz kombi vozila se čuo pucanj iz vatrenog oružja, ali je vozilo nastavilo kretanje da bi se zaustavilo na proširenju uz cestu u mjestu Slano. Pregledom vozila na mjestu vozača uočeno je tijelo muške osobe", navode iz dubrovačke policije.

Uviđajem je utvrđeno da je riječ o 31-godišnjem državljaninu Bosne i Hercegovine koji je imao privremeni boravak u Hrvatskoj i koji je počinio samoubistvo oružjem koje je prethodno ukrao od zaštitara.

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"Tijelo preminulog vozača je prevezeno na Odjel patologije dubrovačke bolnice gdje će se obaviti obdukcija", ističu iz dubrovačke policije.

Za vrijeme uviđaja kojim je rukovodilo Županijsko državno tužilaštvosaobraćaj na tom dijelu ceste odvijao se naizmjenično jednim saobraćajnom trakom, uz regulaciju policijskih službenika.

(RadioSarajevo)

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Tagovi :

Dubrovnik

pištolj

Samoubistvo

čuvar

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