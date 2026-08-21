Pronađena torba s novcem u BiH, traži se vlasnik

Autor:ATV redakcija
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U blizini Ferhadija džamije u Sarajevu pronađena je torba s novcem, a osoba koja ju je izgubila pozvana je da se javi kako bi je preuzela.
Prema objavi stranice "Izgubljeno-nađeno Sarajevo", u torbi nema identifikacionih dokumenata, zbog čega će vlasnik prilikom javljanja morati opisati torbu i navesti iznos novca koji se u njoj nalazi.
Kako je navedeno, uz novac se u torbi nalazi još samo fiskalni račun.
Zbog toga bi vlasnik trebao navesti i u kojoj je radnji obavljena kupovina, kao i koje je proizvode kupovao.
Osoba koja prepozna torbu i smatra da je njena može se javiti putem stranice "Izgubljeno-nađeno Sarajevo", uz navođenje navedenih detalja kako bi se potvrdilo vlasništvo.
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