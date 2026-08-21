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Pronađena torba s novcem u BiH, traži se vlasnik

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Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 11:54

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Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине
Foto: ATV

U blizini Ferhadija džamije u Sarajevu pronađena je torba s novcem, a osoba koja ju je izgubila pozvana je da se javi kako bi je preuzela.

Prema objavi stranice "Izgubljeno-nađeno Sarajevo", u torbi nema identifikacionih dokumenata, zbog čega će vlasnik prilikom javljanja morati opisati torbu i navesti iznos novca koji se u njoj nalazi.

Kako je navedeno, uz novac se u torbi nalazi još samo fiskalni račun.

Zbog toga bi vlasnik trebao navesti i u kojoj je radnji obavljena kupovina, kao i koje je proizvode kupovao.

Osoba koja prepozna torbu i smatra da je njena može se javiti putem stranice "Izgubljeno-nađeno Sarajevo", uz navođenje navedenih detalja kako bi se potvrdilo vlasništvo.

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Tagovi :

novac

Torba

Sarajevo

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