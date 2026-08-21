Došao iz Njemačke da pokaže Banjalučanima kako se ''parkira''

Nebrojeno puta puta na ulicama Banjaluke vidjeli smo nesavjesne, čak bahate i bezobrazne, vozače koji svojim parkiranjem naprave haos na ulicama.

Od parkiranja ispred tuđih garaža, preko stajanja na pješačkim trotoarima pa do ostavljanja automobila nasred ulice i blokiranja saobraćaja - sve su to prizori koji se mogu vidjeti u najvećem gradu Republike Srpske.

Nerijetko, ti automobili na sebi imaju strane table.

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Upravo to je slučaj sa posljednjim primjerom zabilježenim u Ulici Braće Pantića kod ugostiteljskog objekta "Rotkvica".

Vozač BMW-a njemačkih registarskih oznaka ostavio je svoj automobil nasred prolaza, čime je otežao kretanje drugih učesnika u saobraćaju.

Možda je samo ovaj vozač pomislio da Banjalučani ne znaju da parkiraju pa je odlučio da dođe čak iz Njemačke kako bi ih tome naučio.