Došao iz Njemačke da pokaže Banjalučanima kako se ''parkira''

Autor:Stevan Lulić
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Nebrojeno puta puta na ulicama Banjaluke vidjeli smo nesavjesne, čak bahate i bezobrazne, vozače koji svojim parkiranjem naprave haos na ulicama.
Od parkiranja ispred tuđih garaža, preko stajanja na pješačkim trotoarima pa do ostavljanja automobila nasred ulice i blokiranja saobraćaja - sve su to prizori koji se mogu vidjeti u najvećem gradu Republike Srpske.
Nerijetko, ti automobili na sebi imaju strane table.
Republika Srpska
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Upravo to je slučaj sa posljednjim primjerom zabilježenim u Ulici Braće Pantića kod ugostiteljskog objekta "Rotkvica".
Vozač BMW-a njemačkih registarskih oznaka ostavio je svoj automobil nasred prolaza, čime je otežao kretanje drugih učesnika u saobraćaju.
Možda je samo ovaj vozač pomislio da Banjalučani ne znaju da parkiraju pa je odlučio da dođe čak iz Njemačke kako bi ih tome naučio.
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