Banjaluka: Gdje su danas mogući prekidi u vodosnabdijevanju

Autor:ATV redakcija
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U toku prethodnog dana vodosnabdijevanje većeg dijela grada bilo je uredno, a ista situacija se očekuje i danas, navode iz "Vodovoda" Banjaluka.
Kvalitet proizvedene vode zadovoljava odredbe Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.
Ekipe sektora Održavanje danas će raditi na pregledu i otklanjanju kvarova na vodovodnoj mreži.
Danas, 21. avgusta 2026. godine, biće izvođeni radovi u ulicama Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića (Petrićevac), Trla (Kočićev vijenac), Prvoj kuljanskoj (Kuljani), Marka Kraljevića (Obilićevo) i Dositejeva (Trn).
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Ekipe "Vodovoda" zadužene za lokalne vodovode danas će otklanjati kvar u Klupama, Bistrici i Memićima. Zbog povećane potrošnje na sistemima Gašića vrelo i Crno vrelo mogući su poremećaji u vodosnabdijevanju, naročito viših zona koje se snabdijevaju s rezervoara Klupe i Đurići.
U periodu izvođenja radova može doći do privremenog prekida u vodosnabdijevanju potrošača u dijelovima navedenih ulica i naselja.
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