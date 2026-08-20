Palili kablove kod Delte u Banjaluci: Dim se širi, opasnost od požara velika

Autor:ATV redakcija
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U blizini Delte u Banjaluci danas oko 18 časova zabilježeno je paljenje kablova kako bi se iz njih izdvojio bakar, što predstavlja ozbiljnu opasnost od širenja vatre i izazivanja požara, rekli su za ATV banjalučki vatrogasci.
"Prema fotografiji koju je ustupio građanin, na lice mjesta je dovezen kombi, nakon čega je otpad zapaljen.
S obzirom na suvo zemljište i vjetar, ovakvo paljenje predstavlja ozbiljnu opasnost od širenja vatre i izazivanja požara", rečeno je za ATV.
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Uprkos brojnim upozorenjima, ovakvi slučajevi i dalje se bilježe u Banjaluci.
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