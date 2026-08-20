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Palili kablove kod Delte u Banjaluci: Dim se širi, opasnost od požara velika

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 18:51

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Палили каблове код Делте у Бањалуци: Дим се шири, опасност од пожара велика
Foto: Ustupljena fotografija

U blizini Delte u Banjaluci danas oko 18 časova zabilježeno je paljenje kablova kako bi se iz njih izdvojio bakar, što predstavlja ozbiljnu opasnost od širenja vatre i izazivanja požara, rekli su za ATV banjalučki vatrogasci.

"Prema fotografiji koju je ustupio građanin, na lice mjesta je dovezen kombi, nakon čega je otpad zapaljen.

S obzirom na suvo zemljište i vjetar, ovakvo paljenje predstavlja ozbiljnu opasnost od širenja vatre i izazivanja požara", rečeno je za ATV.

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Uprkos brojnim upozorenjima, ovakvi slučajevi i dalje se bilježe u Banjaluci.

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Tagovi :

Delta Banjaluka

Vatrogasci Banjaluka

požar

sekundarne sirovine

Komentari (2)

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