Palili kablove kod Delte u Banjaluci: Dim se širi, opasnost od požara velika

U blizini Delte u Banjaluci danas oko 18 časova zabilježeno je paljenje kablova kako bi se iz njih izdvojio bakar, što predstavlja ozbiljnu opasnost od širenja vatre i izazivanja požara, rekli su za ATV banjalučki vatrogasci.

"Prema fotografiji koju je ustupio građanin, na lice mjesta je dovezen kombi, nakon čega je otpad zapaljen.

S obzirom na suvo zemljište i vjetar, ovakvo paljenje predstavlja ozbiljnu opasnost od širenja vatre i izazivanja požara", rečeno je za ATV.

Banja Luka Osjeti se jak miris paljevine: Dim se širi Banjalukom

Uprkos brojnim upozorenjima, ovakvi slučajevi i dalje se bilježe u Banjaluci.