Osjeti se jak miris paljevine: Dim se širi Banjalukom

Dim se trenutno širi Banjalukom, a u pojedinim dijelovima grada osjeti se jak miris gareži i paljevine.

Iako je na području Banjaluke bilo mjesta na kojima je izbila vatra, trenutno nema aktivnih požara, potvrdili su banjalučki vatrogasci za ATV.

Banjaluka ATV

"Sva ranija žarišta su ugašena, ali se dim i dalje zadržava u vazduhu i širi gradom", rečeno je za ATV.

Banjaluka ATV

Građanima se, zbog neprijatnog mirisa i smanjene vidljivosti na pojedinim lokacijama, savjetuje oprez i izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom ukoliko osjete tegobe zbog dima.