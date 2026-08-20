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Osjeti se jak miris paljevine: Dim se širi Banjalukom

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Autor:

ATV redakcija
20.08.2026 18:08

Komentari:

1
Осјети се јак мирис паљевине: Дим се шири Бањалуком
Foto: ATV

Dim se trenutno širi Banjalukom, a u pojedinim dijelovima grada osjeti se jak miris gareži i paljevine.

Iako je na području Banjaluke bilo mjesta na kojima je izbila vatra, trenutno nema aktivnih požara, potvrdili su banjalučki vatrogasci za ATV.

Бањалука
Banjaluka
ATV

"Sva ranija žarišta su ugašena, ali se dim i dalje zadržava u vazduhu i širi gradom", rečeno je za ATV.

Бањалука
Banjaluka
ATV

Građanima se, zbog neprijatnog mirisa i smanjene vidljivosti na pojedinim lokacijama, savjetuje oprez i izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom ukoliko osjete tegobe zbog dima.

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Tagovi :

Banja Luka

Vatrogasci Banjaluka

požar

dim

vazduh

Paljevina

Komentari (1)

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