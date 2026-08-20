Osjeti se jak miris paljevine: Dim se širi Banjalukom

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Dim se trenutno širi Banjalukom, a u pojedinim dijelovima grada osjeti se jak miris gareži i paljevine.
Iako je na području Banjaluke bilo mjesta na kojima je izbila vatra, trenutno nema aktivnih požara, potvrdili su banjalučki vatrogasci za ATV.
"Sva ranija žarišta su ugašena, ali se dim i dalje zadržava u vazduhu i širi gradom", rečeno je za ATV.
Građanima se, zbog neprijatnog mirisa i smanjene vidljivosti na pojedinim lokacijama, savjetuje oprez i izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom ukoliko osjete tegobe zbog dima.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
20
26
20
16
20
02
19
57
19
49
Trenutno na programu