Odavanjem počasti poginulim borcima Minić započeo posjetu Prijedoru

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić stigao je danas u posjetu Prijedoru koju je započeo polaganjem vijenca na spomen-obilježje borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata.
Minića je dočekalo rukovodstvo grada na čelu sa gradonačelnikom Slobodanom Javorom i predstavnicima gradske Boračke organizacije.
Nakon odavanja počasti poginulim srpskim borcima, Minić je posjetio i Spomen-sobu.
Minić će u nastavku održati sastanak sa Javorom u Gradskoj upravi. Po njegovom završetku obratiće se novinarima.
Premijer će danas obići novoizgrađeni sistem odbrane od poplava u naselju Tukovi, novoizgrađeni dječiji vrtić u naselju Pećani, novoizgrađenu sportsku dvoranu u Omarskoj.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 h9
Region
3 h0
Region
3 h0
Društvo
3 h7
Najnovije
Najčitanije
15
54
15
44
15
35
15
28
15
28
Trenutno na programu