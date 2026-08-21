Odavanjem počasti poginulim borcima Minić započeo posjetu Prijedoru

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić stigao je danas u posjetu Prijedoru koju je započeo polaganjem vijenca na spomen-obilježje borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Minića je dočekalo rukovodstvo grada na čelu sa gradonačelnikom Slobodanom Javorom i predstavnicima gradske Boračke organizacije.

Nakon odavanja počasti poginulim srpskim borcima, Minić je posjetio i Spomen-sobu.

Minić će u nastavku održati sastanak sa Javorom u Gradskoj upravi. Po njegovom završetku obratiće se novinarima.

Premijer će danas obići novoizgrađeni sistem odbrane od poplava u naselju Tukovi, novoizgrađeni dječiji vrtić u naselju Pećani, novoizgrađenu sportsku dvoranu u Omarskoj.