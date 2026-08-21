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Odavanjem počasti poginulim borcima Minić započeo posjetu Prijedoru

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Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 12:56

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић стигао је данас у посјету Приједору коју је започео полагањем вијенца на спомен-обиљежје борцима Одбрамбено-отаџбинског рата.
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić stigao je danas u posjetu Prijedoru koju je započeo polaganjem vijenca na spomen-obilježje borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Minića je dočekalo rukovodstvo grada na čelu sa gradonačelnikom Slobodanom Javorom i predstavnicima gradske Boračke organizacije.

Nakon odavanja počasti poginulim srpskim borcima, Minić je posjetio i Spomen-sobu.

Minić će u nastavku održati sastanak sa Javorom u Gradskoj upravi. Po njegovom završetku obratiće se novinarima.

Premijer će danas obići novoizgrađeni sistem odbrane od poplava u naselju Tukovi, novoizgrađeni dječiji vrtić u naselju Pećani, novoizgrađenu sportsku dvoranu u Omarskoj.

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Prijedor

Slobodan Javor

Savo Minić

poginuli borci

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