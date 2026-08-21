Fočak optužen za napad na oca: Oborio ga na zemlju i prijeteći nožem uzeo mu 700 KM

Autor:ATV redakcija
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Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv A.V. (39) iz Foče zbog nasilja nad svojim ocem T.V. koga je oborio na zemlju i prijeteći nožem mu uzeo novac.
Optužnicom, A.V. je na teret stavljeno da je počinio krivično djelo nasilje u porodici. Sve se odigralo 23. aprila ove godine u mjestu Radutovina u Foči.
”Optuženi je ispred kuće A.H, primjenom nasilja i bezobzirnim ponašanjem ugrozio spokojstvo svog oca tako što je fizički nasrnuo na njega. Otvorenim dlanovima udario ga je u grudi, a zatim oborio na zemlju”, navodi se u optužnici.
Dodaje se da je A.V. potom izvadio nož iz džepa i od oca tražio novac.
”Obratio mu se riječima: ”Daj pare, inače ću napraviti tragediju!”. To je kod T.V. izazvalo strah usljed čega je tražio od optuženog A.V. da ga pusti, a potom mu je dao 700 KM. Sin se, s novcem, udaljio u nepoznatom pravcu, a oštećeni je pozvao policiji i prijavio ga”, navodi se u optužnici.
Ukoliko se dokaže krivica optuženom prijeti novčana kazna ili kazna do tri godine zatvora.
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