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Fočak optužen za napad na oca: Oborio ga na zemlju i prijeteći nožem uzeo mu 700 KM

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Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 13:22

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Фочак оптужен за напад на оца: Оборио га на земљу и пријетећи ножем узео му 700 КМ

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv A.V. (39) iz Foče zbog nasilja nad svojim ocem T.V. koga je oborio na zemlju i prijeteći nožem mu uzeo novac.

Optužnicom, A.V. je na teret stavljeno da je počinio krivično djelo nasilje u porodici. Sve se odigralo 23. aprila ove godine u mjestu Radutovina u Foči.

”Optuženi je ispred kuće A.H, primjenom nasilja i bezobzirnim ponašanjem ugrozio spokojstvo svog oca tako što je fizički nasrnuo na njega. Otvorenim dlanovima udario ga je u grudi, a zatim oborio na zemlju”, navodi se u optužnici.

Dodaje se da je A.V. potom izvadio nož iz džepa i od oca tražio novac.

”Obratio mu se riječima: ”Daj pare, inače ću napraviti tragediju!”. To je kod T.V. izazvalo strah usljed čega je tražio od optuženog A.V. da ga pusti, a potom mu je dao 700 KM. Sin se, s novcem, udaljio u nepoznatom pravcu, a oštećeni je pozvao policiji i prijavio ga”, navodi se u optužnici.

Ukoliko se dokaže krivica optuženom prijeti novčana kazna ili kazna do tri godine zatvora.

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Tagovi :

nasilje u porodici

Optužnica

OJT Trebinje

Foča

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