Svadbeni meni u Jugoslaviji iz 1969: Pogledajte šta se tada služilo gostima

Fotografija starog svadbenog jelovnika iz 1969. godine privukla je pažnju korisnika Redita i otvorila mali prozor u prošlost, u vrijeme kada su se svečane večere u Jugoslaviji posluživale u nekoliko slijedova.

Na istom meniju našli su se sarma, nekoliko vrsta mesa, svadbena torta i nezaobilazna Kokta.

Jelovnik je sačuvan sa svečane večere održane 18. oktobra 1969. godine u Crikvenici, u hotelu "Pavilions Riviera", odnosno pansionu "Vila Danica".

Već na prvi pogled jasno je da se za goste nije šted‌jelo, prenosi City magazine.

Od hladnog pred‌jela do nekoliko vrsta mesa

Večera je počinjala hladnim narescima, nakon čega je slijedila goveđa supa s domaćim rezancima, a potom goveđi odrezak u crnom vinu.

Na stolu su se našli i riža na maslacu, krompir, miješana salata, razni domaći kolači i sezonsko voće.

A to je bio tek početak.

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U nastavku večere služili su se teleće i svinjsko pečenje, piletina uz prženi mladi krompir i varivo od graška na bečki način. Tu je bila i zelena salata, a za kraj svadbena torta i crna kafa.

Ni svadba u hotelu nije mogla bez sarme

Posebno zanimljiv detalj nalazi se pri dnu jelovnika, gd‌je je navedena sarma s kiselim kupusom. Dakle, čak ni na svečanoj večeri u hotelu nije moglo bez jednog od najomiljenijih domaćih specijaliteta.

Ni piće nije bilo zanemareno. Gosti su mogli da biraju između bijelog vina s Hvara, različitih aperitiva, Kokte oranžade, mineralne i soda vode.

Danas, kada su svadbena slavlja često organizovana oko nekoliko pažljivo odabranih specijaliteta, ovakav jelovnik mnogima d‌jeluje izuzetno raskošno.

Čak i bez informacije o cijeni menija, broj jela govori dovoljno: od pred‌jela, supe i nekoliko vrsta mesa do kolača, voća, torte, kafe i sarme.

"Klopa zvuči bogovski"

Fotografija jelovnika izazvala je brojne reakcije na Reditu, a korisnici su počeli da porede nekadašnje svadbene trpeze s današnjim.

"Klopa zvuči bogovski", "Al' se nekad jelo" i "Kad uporedim s današnjom hranom na svadbama, plače mi se", samo su neki od komentara.

Bilo je, međutim, i onih koji smatraju da se svadbeni jelovnici nisu toliko promijenili.

"Pa i danas je identičan", napisao je jedan korisnik, dok se među komentatorima razvila i rasprava o tome šta je zapravo značio "goveđi odrezak" na jelovniku iz 1969. godine.

Više od pola vijeka kasnije, jedan sačuvani komad papira tako je postao podsjetnik na nekadašnje svadbe i trpeze, ali i dokaz da rasprava o tome kada se na svadbama bolje jelo vjerovatno nikada neće biti završena.