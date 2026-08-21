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Ovi horoskopski znakovi jedva čekaju da ljeto završi

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Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 10:06

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Сунце у пустињи.
Foto: Pexel/Fabio Partenheimer

Dok neki i dalje pokušavaju iskoristiti svaki sunčani dan, planiraju posljednja kupanja i uživaju u dugim večerima, ima i onih kojima je kraj ljeta pravi razlog za slavlje.

Visoke temperature, gužve, promjene rutine i stalna potreba za odmorom nekim horoskopskim znakovima ne odgovaraju.

Oni već jedva čekaju jesen, vesele se svježijem vazduhu, mirnijem ritmu i povratku svakodnevnim navikama.

Prema astrologiji, ovim znakovima kraj ljeta posebno odgovara.

D‌jevica

D‌jevice teško podnose haos koji ljeto često donosi. Promijenjeni rasporedi, putovanja, kasni odlasci na spavanje i manje kontrole nad svakodnevicom mogu ih brzo iscrpiti.

Iako znaju uživati u odmoru, D‌jevice jedva čekaju povratak rutini. Jesen im odgovara jer opet mogu organizovati obaveze, napraviti planove i vratiti osjećaj reda u svoj život.

Jarac

Jarci nisu veliki obožavatelji dugog ljetnog opuštanja. Dok drugi uživaju u sporijem tempu, oni često već razmišljaju o novim ciljevima i projektima.

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Kraj ljeta za njih znači povratak produktivnosti. Vole osjećaj da se stvari ponovno pokreću, a svježiji dani daju im dodatnu motivaciju za ostvarenje planova.

Bik

Bikovi vole da im bude ugodno, ali ekstremne vrućine im mogu brzo dosaditi.

Visoke temperature, znoj i nemogućnost uživanja u omiljenim aktivnostima bez neugodnosti nisu njihova idealna kombinacija.

Dolazak jeseni donosi im ono što vole: mirnije dane, ugodnije temperature i više vremena za uživanje u hrani, domu i malim životnim zadovoljstvima.

Škorpija

Škorpije često preferiraju mirniji i intimniji period godine. Ljetna energija, stalna druženja i gužve mogu im biti naporni nakon nekog vremena.

Kraj ljeta doživljavaju kao priliku za povlačenje, ponovno povezivanje sa sobom i uživanje u mirnijoj atmosferi.

Vodolija

Vodolijama ljeto može biti zabavno, ali rutina stalnih planova i očekivanja drugih ljudi može ih početi opterećivati.

Oni vole imati svoj prostor i vrijeme za lične interese, a jesen im često donosi upravo to, prenosi Index.

Kada se tempo malo uspori, lakše se posvećuju idejama i projektima koji ih zanimaju.

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