Ovi horoskopski znakovi jedva čekaju da ljeto završi

Autor:ATV redakcija
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Dok neki i dalje pokušavaju iskoristiti svaki sunčani dan, planiraju posljednja kupanja i uživaju u dugim večerima, ima i onih kojima je kraj ljeta pravi razlog za slavlje.
Visoke temperature, gužve, promjene rutine i stalna potreba za odmorom nekim horoskopskim znakovima ne odgovaraju.
Oni već jedva čekaju jesen, vesele se svježijem vazduhu, mirnijem ritmu i povratku svakodnevnim navikama.
Prema astrologiji, ovim znakovima kraj ljeta posebno odgovara.
Djevice teško podnose haos koji ljeto često donosi. Promijenjeni rasporedi, putovanja, kasni odlasci na spavanje i manje kontrole nad svakodnevicom mogu ih brzo iscrpiti.
Iako znaju uživati u odmoru, Djevice jedva čekaju povratak rutini. Jesen im odgovara jer opet mogu organizovati obaveze, napraviti planove i vratiti osjećaj reda u svoj život.
Jarci nisu veliki obožavatelji dugog ljetnog opuštanja. Dok drugi uživaju u sporijem tempu, oni često već razmišljaju o novim ciljevima i projektima.
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Kraj ljeta za njih znači povratak produktivnosti. Vole osjećaj da se stvari ponovno pokreću, a svježiji dani daju im dodatnu motivaciju za ostvarenje planova.
Bikovi vole da im bude ugodno, ali ekstremne vrućine im mogu brzo dosaditi.
Visoke temperature, znoj i nemogućnost uživanja u omiljenim aktivnostima bez neugodnosti nisu njihova idealna kombinacija.
Dolazak jeseni donosi im ono što vole: mirnije dane, ugodnije temperature i više vremena za uživanje u hrani, domu i malim životnim zadovoljstvima.
Škorpije često preferiraju mirniji i intimniji period godine. Ljetna energija, stalna druženja i gužve mogu im biti naporni nakon nekog vremena.
Kraj ljeta doživljavaju kao priliku za povlačenje, ponovno povezivanje sa sobom i uživanje u mirnijoj atmosferi.
Vodolijama ljeto može biti zabavno, ali rutina stalnih planova i očekivanja drugih ljudi može ih početi opterećivati.
Oni vole imati svoj prostor i vrijeme za lične interese, a jesen im često donosi upravo to, prenosi Index.
Kada se tempo malo uspori, lakše se posvećuju idejama i projektima koji ih zanimaju.
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