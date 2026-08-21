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Lešinar upao na plažu punu srpskih turista: Pogledajte nevjerovatne snimke

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Autor:

ATV redakcija
21.08.2026 11:27

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Два лешинара стоје на земљи.
Foto: Pexels/AJAY KUMAR

Na društvenim mrežama pojavili su se nevjerovatni snimci lešinara koji slijeću na najnevjerovatnija mjesta, od krila aviona, preko automobila u pokretu, pa sve do ležaljke na plaži na Kritu.

Mnogi, pa čak i mediji, ove događaje doživljavaju kao neobične i smiješne.

Jedna od lokacija na kojoj su se pojavili lešinari je i plaža Marmara na Kritu.

Kao što se može vidjeti na snimku, lešinaru prisustvo turista uopšte nije smetalo, pa je sletio na ležaljku pod suncobranom i tu raširio krila.

Naime, na drugom snimku može se vidjeti kako lešinar mirno stoji na haubi automobila koji se polako kreće.

Kako su objasnili stručnjaci, ovi ljetnji dani, posebno za mlade lešinare na Kritu, izuzetno su teški, jer visoke temperature i dehidratacija dovode do toga da se mnoge od ovih ptica iscrpe i da im je potrebna hitna pomoć.

Zato i ne čudi da su sletjeli tamo gdje vjeruju da mogu i da dobiju pomoć - među ljude.

(Telegraf.rs.)

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Tagovi :

Lešinari

Plaža

Grčka

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