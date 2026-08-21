Đoković o srpskom inatu: Mom narodu je nanesena nepravda devedesetih

Srpski teniser Novak Đoković ispričao je da je u dokumentarnom filmu „Zimski vuk“ želio da pokaže i da su Srbija i njen narod na pogrešan način predstavljeni u svijetu. Zbog toga ima i posebnu motivaciju kada ponese srpsku trobojku.

Srpski teniser Novak Đoković želio je da se njegova priča čuje i zbog toga je pristao da Amazon Prajm snimi dokumentarni film o, kako to sam Nole kaže, njegovom „putu, iskušenjima i nedaćama s kojima se suočavao kao teniser i čovjek“. Tako je nastao film Novak Đoković: Zimski vuk („Novak Djokovic: The Wolf in Winter“) autora Džejsona Hira koji je pokušao da u 90 minuta bolje približi ko je i šta je Đoković, onima koji ga ne poznaju ili ga znaju samo površno na osnovu onoga što im je servirano u medijima.

Baš to „serviranje u medijima“ je razlog zbog kog je Đoković digao glas, svjestan toga da su njega posebno u SAD i Velikoj Britaniji znali da predstave kao negativca. Sličnost vidi i sa načinom na koji je Zapad upoznao Srbiju, da ima iskrivljenu sliku o zemlji i srpskom narodu, što je htio da ispravi.

Upravo o tome je Đoković razgovarao sa uticajnim novinarom Džonom Verthajmom za Tenis čanel u kome je podrobnije analizirao dokumentarni film o kome danas priča čitav svijet, a koji će nada se i Nole pomoći da njega i Srbiju bolje shvate.

Tenis Novakova želja: Izbaci riječ “penzija” iz dokumentarca

„Inat“ je riječ koja se provlači kroz cijeli film i Novak Đoković je htio da objasni zapadnom svijetu da je upravo to najčešće bio njegov pokretač. Iako autor filma Džejson Hir nije čuo ranije za tu riječ, vrlo brzo shvatio je da je nešto slično što je mogao da osjeti i dok je pravio priču o Majklu Džordanu, koji je „kanalisao“ negativne stvari u motivaciju.

„Inat je ta unutrašnja sila, ta tvrdoglavost koju mi Srbi s ponosom koristimo kada imamo osjećaj da su svi protiv nas kada svi govore da nešto ne možeš da uradiš, da ne možeš da postigneš ono što želiš i da nisi dovoljno dobar...“, rekao je Đoković i dodao da to i pokazuje na terenu, dok je to „radilo“ i kolektivno kod srpskog naroda tokom devedesetih.

„Posebno tokom devedesetih, kada smo prošli kroz nekoliko ratova, embargo i sankcije, koristili smo tu unutrašnju snagu da svima dokažemo da nisu u pravu. To gradi mentalnu snagu, čvrstinu, otpornost, istrajnost, ali i snažan pokretač u životu.“

„Srbiji je nanesena nepravda“

Uz konstataciju Džonatana Verthajma da mu se čini da je Srbija zapravo imala važnu „sporednu ulogu u filmu“, Novak je upitan i da li je jedan od njegovih motiva u tenisu bio da svoju zemlju predstavi svijetu na pravi način?

„Apsolutno. Uvijek se trudim da budem dobar ambasador svoje zemlje. Zahvalan sam što sam imao priliku da nosim zastavu svoje zemlje na Olimpijskim igrama, u Dejvis kupu ili na bilo kom turniru na kojem nastupam. Ne predstavljam samo sebe, već i Srbiju“, rekao je Đoković i dodao:

„Kao dijete koje je odrastalo uz nekoliko ratova tokom devedesetih i suočavalo se s brojnim nedaćama i teškim trenucima ne samo ja i moja porodica, već i svi mi ovdje zajedno u Srbiji imao sam osjećaj da je mojoj zemlji i mom narodu nanesena velika nepravda. Zato kroz sport, uvijek kroz pozitivne vrijednosti, pokušavam da predstavim dobru stranu naše zemlje koja možda često nije bila prikazivana u svjetskim medijima.“

Kako gledati film o Đokoviću?

Novak Đoković: Zimski vuk je najavljen kao dokumentarac sa potpunim pristupom o osvajaču 24 grend slem trofeja, najvećem teniseru svih vremena. Premijeru je imao 20. avgusta na platformi Amazon Prajm, a produkciju potpisuju Vords + Pikčers i Sadu produkcija.

Ono što je važno za publiku jeste da ovo nije klasična „biografija sa arhivom“, već projekat koji ulazi u Đokovićev svijet iznutra, kroz turnire, treninge i svakodnevicu, sa idejom da pokaže kako izgleda život kada si godinama na vrhu, a očekivanja se ne smanjuju. O njemu, uz pomenute, govore i Pit Sampras, Boris Beker, Andre Agasi, Jelena Đoković, Džim Kurijer, kao i mnogi drugi poznati i priznati teniseri.

Dokumentarni film će biti dostupan na platformi Amazon Prajm, a mjesečna cijena pretplate je 6,99 evra. Probni period prije nego što vam naplate pretplatu traje 14 dana, prenosi Mondo.