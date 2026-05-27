Djevojka koja je pretukla Filipinca u Zagrebu ostaje iza rešetaka: Podignuta i optužnica

27.05.2026 14:10

Матеа О. дјевојка која је напала Филипинца се слика у огледалу
Foto: Društvene mreže

Matea O. koja je početkom maja u centru Zagreba pretukla filipinskog turistu, ostaje u pritvoru.

Tu odluku donio je Opštinski kazneni sud u Zagrebu koji joj je jutros produžio tu mjeru, a istovremeno je Opštinsko kazneno državno odvjetništvo protiv nje podiglo i optužnicu.

„Pritvor je produžen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela. Produžava se na neodređeno vrijeme, s tim da se opravdanost mjere provjerava svaka dva mjeseca. Na to imamo pravo žalbe i žalićemo se“, potvrdio je za Indeks njen advokat Ivan Bandić.

Podsjetimo, zagrebačka policija ranije je objavila da se napad dogodio u subotu, 2. maja, oko četiri sata ujutro, na raskrsnici Ilice i Tomićeve u centru Zagreba. Prema navodima policije, 20-godišnjakinja je verbalno i fizički napala 37-godišnjeg državljanina Filipina, koji je u Hrvatskoj boravio kao turista.

Policija je nakon kriminalističke obrade protiv nje podnijela krivičnu prijavu zbog nasilničkog ponašanja. Sud joj je potom odredio pritvor u trajanju od 30 dana zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.

Ranije bila pod mjerama zabrane

Indeks je ranije saznao da je tužilaštvo tražilo pritvor upravo zato što je Matea O. i u trenutku napada na filipinskog turistu već bila pod mjerama zabrane zbog ranijeg incidenta.

Prema ranijim informacijama, radilo se o slučaju u kojem je nasrnula na djevojku koju je zatekla sa svojim dečkom. U tom nasilnom ispadu, prema dostupnim informacijama, djevojci je prijetila i dohvatila nož.

Odbrana je i tada tražila blaže mjere, ali sud to nije prihvatio. Sada je pritvor produžen, a odbrana je najavila žalbu.

