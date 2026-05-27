Automobilom uletjela u grupu učenika, jedno dijete poginulo: Tragedija u Njemačkoj

27.05.2026 14:38

Jedno dijete je poginulo nakon što se žena uletjela kolima u grupu djece u njemačkom gradu Dinslakenu.

Prema policijskim navodima, ona je izgubila kontrolu nad automobilom i sudarila se sa djecom koja su bila na biciklima.

"Dvoje djece je povrijeđeno", rekao je portparol policije.

Mjesto nesreće je u blizini škole, a još nije poznato da li su djeca bila na putu ka školi niti koliko imaju godina.

Još uvijek nisu obavješteni svi rođaci, rekao je portparol policije jutros, a prenosi Telegraf.

